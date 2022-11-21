Украинские обстрелы привели к нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС после украинских обстрелов

В результате обстрелов Запорожской АЭС на станции повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило МАГАТЭ.

В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что эксперты агентства провели оценку ущерба Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, «несмотря на силу обстрела», непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет, ключевое оборудование не повредили, передает РИА «Новости».

Сообщается, что шесть реакторных блоков находятся в стабильном состоянии. В МАГАТЭ также подтвердили целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в хранилищах.

При этом четыре реактора находятся в режиме холодной остановки, два – в режиме горячей остановки, они вырабатывают пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, передает ТАСС.

Однако оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что «вызвало нерадиоактивную утечку». Также в МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками». Эксперты МАГАТЭ оценили «повреждения на территории» станции как значительные.

Гросси активизировал усилия, направленные на достижение договоренности об организации зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».