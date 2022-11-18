Российские войска освободили Опытное в ДНР

В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных

В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.

По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.

Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.