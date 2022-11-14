Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле Российская команда выиграла мировой турнир по CS:GO с призом в 500 тыс. долларов

    Главная тема


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    Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

    поставки ядерного топлива


    Разногласия в вопросе работы с Росатомом заставили страны ЕС «завыть»

    активное участие в боях


    Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

    14 ноября 2022, 11:40

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.

    Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.


    В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства
    В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России
    		    13 ноября 2022, 07:30
    Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.

    В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

    Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».

    Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.

    Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

    При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, предоставления поддельных документов при вступлении в гражданство.

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    Появилось видео новых курганских БМП-3 с активной защитой
    Медведев показал новые курганские БМП-3 с активной защитой
    		    11 ноября 2022, 16:29
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В России начали производить БМП-3, на которых установлены модули противокумулятивной защиты на башне, их продемонстрировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) в пятницу прошла контрольная проверка выпуска боевой техники, сообщил зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В прикрепленном к посту видео запечатлены новые БМП, на их передней части и по бокам башен размещены экраны с креплением для модулей динамической защиты, передает РИА «Новости».

    Руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шестаков сообщал, что БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 вскоре начнут оснащать дополнительной защитой, поставка таких машин в армию обеспечена, в том числе в районы СВО.

    В августе исполнительный директор КМЗ Петр Тюков сообщал, что предприятие прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты.

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    Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
    Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
    		    14 ноября 2022, 09:36
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.

    «Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.

    «Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.

    «Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.

    «Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.

    Коментарии (9)
    Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
    		    13 ноября 2022, 16:18
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.

    Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

    Коментарии (34)
    Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
    DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20

    13 ноября 2022, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.

    Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.

    При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.

    Коментарии (15)
    Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
    Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
    		    14 ноября 2022, 02:58
    Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.

    При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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    В Германии испугались потери суверенитета из-за влияния США
    WiWo: Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены зависимостью от поставок из США

    14 ноября 2022, 08:56

    Текст: Антон Никитин

    Немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия, они опасаются, что Германия в перспективе 30-50 лет рискует потерять суверенитет, пишут немецкие СМИ.

    Об этом пишут обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.

    «Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», – приводятся в статье WiWo слова немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.

    Другой представитель отрасли, спикер немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле, уверен, что действия Бундестага могут привести к потере важных ключевых технологий, а вместе с ними и автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи объясняют, что основной проблемой является решение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, чтобы как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения. Речь идет в первую очередь об американском оборудовании, к которому относится и бомбардировщик-невидимка F-35 компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook (оба производятся Boeing).

    Ранее с похожими предостережениями выступала газета Welt. В статье этого издания говорилось, что немецкая армия оказалась «голой» из-за опустошения запасов после поставок Киеву.

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    Работы по модернизации ТОС-1А «Солнцепек» начались в России
    Главный инженер АО «Омсктрансмаш» Петров: Ведутся работы по увеличению дальности стрельбы и ее кучности

    13 ноября 2022, 11:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» проводятся в настоящий момент в России, сообщил главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров.

    По словам Петрова, ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы, а также упрощению процесса наведения на цель и увеличению площади поражения, передает ТАСС.

    По словам главного инженера, ТОС-1А в ходе спецоперации применяют на переднем крае и после выполнения поставленной боевой задачи уже дальше в ход идут войска. Петров объяснил, что такое решение было принято, поскольку от термобарического снаряда нельзя укрыться.

    Система «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров на дистанции до шести км.

    Ранее Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

    Напомним, в сентябре «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек».

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    В Кремле заявили, что Путин не будет выступать на G20 и АТЭС
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не появится на G20 и АТЭС

    11 ноября 2022, 13:36

    Текст: Александра Юдина

    Не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Такое решение, по словам представителя Кремля, связано с рабочим расписанием российского лидера и потребностью его нахождения в стране, передает ТАСС.

    G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября.

    Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался встречаться с делегацией России на саммите G20 в Индонезии, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский решил не приезжать на саммит G20 на Бали.

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    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
    Песков: Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

    13 ноября 2022, 14:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что такие планы есть, речь идет о регулярном оперативном совещании, передает ТАСС.

    По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе президент проведет совещание с правительством, также в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». 

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    Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина
    Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина

    12 ноября 2022, 17:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.

    По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».

    Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.

    Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.

    Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных. 

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    Путин подтвердил готовность России доставлять сельхозпродукцию в Африку
    Российский глава Владимир Путин заверил президента ЦАР в готовности Москвы обеспечить Африку сельхозпродукцией

    11 ноября 2022, 14:41

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность в разговоре с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, указал на готовность России предоставить Африке сельхозпродукцию и удобрения, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля отмечается, что Москва готова выполнить обязательства по обеспечению Африканского континента необходимыми сельхозтоварами. Также стороны договорились о ведении устойчивого диалога для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.

    Глава ЦАР в свою очередь выразил благодарность за содействие и заверил в готовности участвовать во втором саммите Россия – Африка, который запланирован на лето 2023 года в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, стороны условились приумножить сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.

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    В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони
    Разработчик Фаустов: В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони весом 700 грамм

    14 ноября 2022, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

    Вес шлема на 300 грамм меньше, чем вес поступающих сегодня серийно на оснащение ВС России шлемов 6Б47.

    По словам Фаустова, «Армоком» разработал перспективный образец весом 700 грамм, но о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить рано, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов мира, потому что, например, американский весит на 200 грамм больше российского, вес французских и немецких шлемов еще больше.

    Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 

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    Путин заявил о необходимости более важной роли РАН в России
    Президент Владимир Путин сообщил новому главе РАН о желании, чтобы академия начала играть более важную роль

    11 ноября 2022, 15:37

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил нового главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова с новой должностью, заявив о своем желании видеть более важную роль академии по всем направлениям под новым руководством.

    На сайте Кремля указано, что академия может занять более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, а также по гуманитарным и естественным наукам.

    По словам Путина, специальность Красникова (ведущий специалист в сфере микроэлектроники) будет способствовать развитию этого направления в академии.

    Напомним, 20 сентября академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников был избран новым главой Российской академии наук.

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    Испания продлила срок дислокации ЗРК Patriot в Турции
    Портал Karar: Испания продлила миссию ЗРК Patriot в Турции до июня 2023 года

    13 ноября 2022, 12:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Испания продлила срок дислокации ЗРК Patriot в турецкой Адане до июня 2023 года, сообщили СМИ.

    Как сообщает турецкий новостной портал Karar, срок действия системы Patriot, размещенной в Адане, истекал в конце этого года, в связи с чем Испания продлила миссию системы и отвечающих за нее военных до июня 2023 года, передает РИА «Новости».

    В конце 2012 года Анкара запросила НАТО о предоставлении ракет с целью не допустить ударов по своей территории с сирийской стороны. В начале 2013 года в трех районах на юго-востоке Турции, в 70–100 км от границы с Сирией, были размещены по две установки Patriot от Германии, США и Нидерландов.

    17 августа 2015 года Вашингтон и Анкара объявили, что Patriot будет вывезен с территории Турции после октября нынешнего года, представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис объяснил, что Patriot будут вывезены из Турции в связи со «снижением военной угрозы со стороны правительственной армии Сирии».

    Напомним, в октябре того же года американские системы ПВО Patriot покинули территорию Турции. Как заявил в декабре командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, у США нет планов вернуть системы ПВО Patriot в Турцию из-за конфликта Анкары с Москвой.

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