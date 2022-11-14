Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».

В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.

Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.