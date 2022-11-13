Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

Президент Израиля Герцог вручил Нетаньяху мандат на формирование нового правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового правительства страны, следует из кадров трансляции, которую ведет канцелярия главы государства.

Президент Израиля сказал, что проведенные им консультации показали такую картину: 64 депутата Кнессета рекомендовали возложить задачу по формированию правительства на Биньямина Нетаньяху, 28 депутатов Кнессета рекомендовали Яира Лапида; и 28 депутатов Кнессета решили не рекомендовать ни одного члена Кнессета, передает РИА «Новости».

По его словам, он помнит, о том, что против Нетаньяху в окружном суде Иерусалима продолжаются судебные разбирательства, и он вовсе не упрощает это. Тем не менее, он подчеркнул, что Верховный суд уже выразил свое мнение по этому вопросу, и задача формирования правительства уже была возложена на Нетаньяху моим предшественником, президентом Реувеном Ривлином.

«В свете всего этого, рассмотрев факты в соответствии с законом и после того, как вы дали свое согласие на это, я решил поручить вам, депутат Биньямин Нетаньяху, задачу по формированию правительства», – добавил Герцог, вручая мандат лидеру «Ликуда».

На церемонии присутствовали депутаты Кнессета и другие официальные лица. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.

Ранее сообщалось, что кандидатура лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху теперь имеет поддержку 63 депутатов из 120, что дает возможность формировать новое правительство страны.