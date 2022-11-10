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Нетаньяху получил право на формирование израильского правительства
Лидер партии «Ликуд» Нетаньяху получил право на формирование правительства Израиля
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Кандидатура лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху теперь имеет поддержку 63 депутатов из 120, что дает возможность формировать новое правительство страны, сообщает государственная радиостанция «Кан».
Сейчас действующий президент Израиля Ицхак Герцог ведет консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.
Нетаньяху заручился рекомендацией 63 депутатов Кнессета из 120, это дает ему возможность получить президентский мандат на формирование кабмина.
Накануне ЦИК Израиля сообщил, что завершен подсчет голосов, отданных на выборах в Кнессет 25-го созыва. По их результатам блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.
Байден прокомментировал уход России из Херсона
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После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».
По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Трамп оценил итоги выборов в США
Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.
Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.
Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.
Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
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Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.
Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.
Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
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Минобороны сообщило о маневре российских войск на левый берег Днепра
Российские войска перемещаются на левый берег Днепра на Николаево-Криворожском направлении в соответствии с планом, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что на этом направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с ранее утвержденным планом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Напомним, накануне было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.
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Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Эксперт Козюлин: ЕС и НАТО готовятся к самому плохому сценарию войны с Россией
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Евросоюз хочет помочь НАТО наладить более быстрые и комфортные поставки вооружений на Украину. Кроме того, по всей видимости, НАТО готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в ЕС заявили о планах адаптации инфраструктуры под быстрые переброски войск с запада на восток. К этому плану также будут приобщены Молдавия и Украина.
«НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учетом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идет о вооружении Украины», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
Эксперт напомнил, что в 2014 году Евросоюз и НАТО начали переброску военной техники ближе к российским границам, но столкнулись с рядом проблем, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ, слишком низким провисанием электропроводов над дорогами. По его словам, подключение новых стран к проекту по увеличению военной мобильности, в том числе Украины, сделает такие поставки в интересах ВСУ более комфортными и быстрыми.
«С 2014 года европейцы начали реализовать план по увеличению военной мобильности. Я не исключаю, что в рамках стран НАТО этот план уже выполнен. Но раз Боррель вспоминает об этом сегодня, то речь идет о вненатовских европейских странах. Это исходит из практики, с которой сегодня столкнулся Евросоюз при поставке вооружений на Украину», – подчеркнул Козюлин.
По мнению эксперта, с геополитической точки зрения увеличение военной мобильности не даст большого эффекта, «но потенциал НАТО будет увеличиваться, потому что в перспективе альянс облегчает себе военные задачи и готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией».
«Угрозы для нашей страны будут возрастать. На данный момент для снабжения ВСУ оружием НАТО использует аэропорт польского города Жешув. За время спецоперации это место стало перевалочным пунктом для концентрации сил и средств с целью последующей их переброски через польско-украинскую границу по автодорогам во Львовскую область. В случае реализации того плана, о котором говорит Боррель, таких «Жешувов» может стать больше», – допускает эксперт.
Собеседник убежден, что в качестве ответа на увеличение военной мобильности в странах ЕС Россия должна инвестировать в разработки новейших вооружений. «Практически по всей стране сохранились инженерные школы, есть новые наработки и технологии, которые долгое время недофинансировались, но заделы там есть. Надо их срочно развивать и внедрять. Особенно это касается систем разведки и высокоточного оружия. Иначе как бороться с инфраструктурой противника?» – подытожил Козюлин.
Напомним, в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать под быструю перевозку военной техники и войск из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток. По словам Борреля, к проектам по увеличению военной мобильности ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
Позже военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность».
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В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы возмутились из-за проекта Рады о «независимости Татарстана»
Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Олег Морозов назвали откровенной провокацией и демонстрацией комплекса неполноценности зарегистрированный в Раде проект постановления о признании «независимости Татарстана».
Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, пока просмотреть его нельзя.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале назвал откровенной провокацией инициативу украинских властей. Он считает намерение признать Радой независимость Татарстана от России попыткой отвлечь внимание от решения проблем своих граждан.
«Я татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!» – ответил украинским парламентариям депутат строчкой из стихотворения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля.
Согласен с коллегой и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
Он назвал проект о признании независимости Татарстана демонстрацией комплекса неполноценности. И предположил, что у украинских властей – болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса. Морозов подчеркнул, что Татарстан без советчиков из распадающейся страны определяет себя как неотъемлемую часть России, которая олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия в отличие от того, что собой представляет Украина, передает РИА «Новости».
Ранее украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
Определен глава делегации России на G20
Посол России в Индонезии заявил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии, президент Владимир Путин может участвовать в онлайн-формате, сообщил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.
По словам дипломата, делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Тумайкин уточнил, что формат участия Владимира Путина уточняется, возможно, он выйдет на связь в формате ВКС, передает РИА «Новости».
Ранее министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не приедет на саммит G20 на Бали.
До этого Владимир Путин заявлял, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне.
Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ
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Боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
В ролике запечатлен бой возле одного из домов в Павловке, военные обстреляли противника внутри помещения. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.
Также на видео зафиксирована перестрелка из полуразрушенного здания. Один из российских военных осуществил запуск двух снарядов из гранатомета по противнику. В конце записи показаны кадры работы артиллерии и танков.
В ролике один из военных сообщил, что матросы-гвардейцы дерутся достойно и мужественно, также хорошо проявили себя добровольцы мобилизационного резерва.
«Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка», – указали в министерстве.
До этого приморский губернатор Олег Кожемяко опубликовал ролики, в которых приморские морпехи опровергли сообщения о якобы тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку.
ФСБ предотвратила теракт в военкомате Екатеринбурга
ФСБ задержала организатора подготовки теракта в военкомате Екатеринбурга
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В Екатеринбурге задержан предполагаемый организатор подготовки теракта в военкомате, возбуждено уголовное дело, разыскиваются сообщники, сообщили в ФСБ Свердловской области.
В ведомстве заявили, что в результате взаимодействия с военной контрразведкой при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт, передает РИА «Новости».
Позже в правоохранительных органах уточнили, что теракт планировали устроить в военкомате Екатеринбурга, передает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ФСБ отмечает, что задержанный является сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, он планировал посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов власти.
Сейчас ведется розыск его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Приготовление к террористическому акту».
Ранее ФСБ задержала готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области.
Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра
Военный аналитик Онуфриенко: Оборона в Херсонской области возводится в 12–15 км от Днепра
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За счет того, что линию обороны наши военные начали выстраивать еще в сентябре, противнику будет непросто ее преодолеть в случае атаки. При этом форсировать Днепр в Херсонской области ВСУ не станут из-за сложности процесса. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя отход российских войск с правого на левый берег Днепра.
«Оборона возводится по левому берегу Днепра фактически от Черного моря. Решение было принято еще в сентябре, когда в Сети стали появляться спутниковые снимки с кадрами возведения бетонных укреплений. Сейчас же решение реализовали», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Примечательно, что оборона возводится в 12–15 км от кромки воды, пояснил эксперт. «Это объясняется тем, что левый берег достаточно низкий. Соответственно, при более близком расположении нас было бы очень легко обстреливать. Помимо этого, такое местоположение защищает наши позиции от подтопления в случае, если ВСУ все же реализуют свои планы по Каховской ГЭС», – отметил собеседник.
«ВСУ, очевидно, сейчас зайдут в Херсон, и там начнется откровенный террор, – подчеркивает Онуфриенко. – Дело в том, что в городе до сих остались мирные люди. Среди них есть немало тех, кто на референдуме голосовал «за» вхождение в состав России. И просто так Украина их не оставит – мы видели все это на Харьковском направлении», – напомнил эксперт.
При этом противник пока не станет форсировать Днепр, уверен эксперт. «Вероятнее всего, на левом берегу сейчас активизируются «спящие» диверсионные группы противника. Проблема в том, что у врага пока еще сохраняется численное преимущество. Также они понимают, что в ближайшее время мы не станем возвращать свои позиции».
Поэтому украинская армия может оставить минимальное количество артиллерии для обстрела нашей территории и подтянуть дальнобойные РСЗО. «А остальные силы ВСУ, скорее всего, перебросят на Донецкое направление, где они отступают», – прогнозирует Онуфриенко.
«Если наше командование примет решение о наступлении, то приближающаяся зима сыграет нам на руку. Вместе с тем надо понимать, что в наступлении мы в любом случае потеряем больше бойцов, чем ВСУ, будучи в обороне. Это азбучная истина военных действий», – заключил Онуфриенко.
Ранее в среду командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: Вооруженные силы России займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего войсками в районе СВО. «Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.