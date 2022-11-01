Турция оценила ситуацию с «зерновой сделкой»

Министр обороны Турции Акар выразил уверенность в возобновлении реализации «зерновой сделки»

Анкара считает, что реализация «зерновой сделки» будет продолжена, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар призвал «не путать отгрузку зерна с условиями конфликта». По его словам, эти вопросы нужно рассматривать отдельно, избегать деструктивных мер и провокаций. Он выразил надежду, что «зерно будет загружаться из украинских портов, транспортироваться по обозначенному коридору, совместно контролироваться в Стамбуле», передает ТАСС.

Он сообщил, что «российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов». При этом Турция прилагает «усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника». Кроме того, сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины. «Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами», – сказал министр.

Как считает Акар, по аналогии с зерновым коридором можно решить еще ряд вопросов путем переговоров. Турция передала Киеву сведения об озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе 29 октября, а также «поделилась» собственными «взглядами» с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Акар сообщил, что украинская сторона «сделала заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей». «Они также были переданы нам в письменном виде», – сообщил министр.

Акар указал, что в соответствии с договоренностями «из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи». По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу ведет переговоры в Москве «в рамках предоставленной» Анкарой информации. Турция ожидает ответа российской стороны, Анкара хочет, чтобы «соглашение продолжало действовать и перевозки зерна были сохранены».

Источник в Стамбуле сообщил, что турецкая сторона намерена проинформировать Москву об ответе Киева. По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.