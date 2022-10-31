Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»

Эксперты рассказали об ответе Москвы Лондону за теракт в Севастополе

Политолог Годованюк: Россия ответит Британии на теракт в Севастополе корректировкой боевых действий на Украине

Россия может пойти на разрыв дипломатических отношений с Британией или понизить их статус до минимального уровня, потому что теракт в Севастополе, осуществленный при поддержке Лондона – это красная черта, дальше которой идти некуда. Также возможна корректировка боевых действий на Украине, где интересы Лондона очевидны. К такому выводу пришли российские политологи, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.

«Ввиду того, что диалог между Москвой и Лондоном находится на низшей точке – у нас практически нет политических вариантов ответа на действия Британии. Речь, скорее всего, будет идти о корректировке военных шагов России на Украине. Не секрет, что Лондон играет одну из ведущих ролей в поддержке ВСУ. Где-то в этой сфере и стоит ожидать ответ», – считает Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

«Проблема в том, что экономические и финансовые связи между Россией и Великобританией действительно практически разорваны. Соответственно, в данный момент ввести какое-либо эмбарго против Лондона мы не можем. При этом и в военной сфере опускаться до их уровня не стоит. Они будут только рады этому, ведь подобные действия подтвердят риторику Британии о том, что «Россия – агрессор», – считает в свою очередь политолог и экономист Иван Лизан.

«С точки зрения МИД, наверное, можно разорвать дипломатические отношения или понизить их статус до минимального уровня. Освободившихся дипломатов можно было бы отправить в Китай или страны Африки, увеличив там число консульств РФ. А лучше – серьезно усилить наше представительство в Африке и начать более упорную работу по выстраиванию торговли со странами континента», – добавляет Лизан.

Допускает разрыв отношений и Илдус Ярулин, научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.

«Севастополь – это красная черта, дальше которой идти уже некуда. Он имеет особое историческое значение в наших отношениях. Однако здесь есть и риски: разрыв отношений с Лондоном развяжет руки для определенных действий не только нам, но и британцам», – отметил Ярулин.

«С другой стороны, ответ на действия Лондона уже пошел в рамках воздушной атаки по энергообъектам на Украине. Возможны и удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также использование другого инструментария. В конечном счете повышение градуса в противостоянии приведет к потребности осмысленных переговоров со стороны Лондона, может быть даже на полях G20», – допускает эксперт.

Ранее стало известно о том, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

В российском диппредставительстве заявили, что теракт показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.

Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.

В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.

Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очакове Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.

В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв «зерновой сделки» на Украину и ее западных кураторов.

В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.

В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.

Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.

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