WSJ: BAE Systems допустила возобновление производства гаубиц M777

Wall Street Journal: BAE Systems возобновить производство M777 на фоне спецоперации России на Украине

Британская компания BAE Systems заявила, что допускает возможность возобновить производство гаубиц M777 на фоне повышенного интереса к этому оружия из-за спецоперации России на Украине, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным Wall Street Journal, сейчас производство M777 прекращается.

По сообщению издания, в BAE Systems заявили, что ведут переговоры относительно возобновления производства с армией США, занимается программой создания оружия. Власти в США должны одобрить все зарубежные продажи, передает РИА «Новости».

При этом, по данным издания, интерес к приобретению M777 выразилигосударства Центральной Европы, а американская армия едва ли решит пополнить свой запас этих орудий.

Согласно подсчетам Wall Street Journal, BAE Systems, потребуется до трех лет, чтобы полностью возобновить производство M777, поскольку компании необходимы поставщики титана и легких компонентов гаубицы.

Ранее The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ сообщила, что армия России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, которыми поражаются, в частности, поставленные американцами гаубицы M777.