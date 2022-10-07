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Зеленский объяснил свое заявление о превентивных ударах по России
Президент Украины Зеленский заявил, что его слова о превентивных ядерных ударах по России неправильно поняли
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Под «превентивными ударами» по России имелись в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью британской вещательной корпорации BBC, Зеленский заявил, что мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы Россия покинула [Запорожскую] атомную электростанцию, передает ТАСС.
Президент Украины утверждал, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле указали, что подобные заявления президента Украины Зеленского втягивают Запад в ядерную риторику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского о ядерном ударе лишь подчеркивают правильность начала СВО.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманское направление
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий
На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.
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В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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В новосибирском военном училище погиб мобилизованный
В новосибирском военном командном училище обнаружили тело второго мобилизованного
Тело еще одного мобилизованного гражданина обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
По ее словам, обнаружен еще один погибший в НВВКУ. Компетентные органы начнут проверку. В данный момент местные СМИ заявляют, что мужчина погиб в результате насильственных действий, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку.
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Антироссийскую резолюцию по Украине не поддержали девять стран ОАГ
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ)
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
Как сообщается в блоге организации, к резолюции «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай, передает РИА «Новости».
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами.
Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
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В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.
«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.
Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.
«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.
«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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На Украине запретили российскую музыку
На Украине опубликовали закон о запрете российской музыки на ТВ, радио и в такси
Российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины с 7 октября, следует из текста закона, опубликованного в пятницу.
Изменения внесены в документ о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», передает ТАСС.
В запрете указан следующий перечень: телевидение, радио и общественные места, в том числе транспорт. Теперь запрещено воспроизводить или исполнять песни российских артистов, которые после 1991 года были гражданами России. В документе напомнили о признании Верховной радой России государством-агрессором.
Запрещено слушать песни на русском языке в общественном транспорте и такси.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России с уважением относятся к украинскому народу, языку, не позволяя себе то, что делает Киев в отношении русского языка.
В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Артемовском направлении
Донецкий депутат Бердичевский: Для освобождения ДНР необходимы дополнительные силы
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Наши военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска. Уже есть небольшие успехи, но с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«Самые активные бои идут на Артемовском направлении, мы постепенно освобождаем населенные пункты близ города. Кроме того, наши уже зашли в сам Артемовск. В районе Горловки с переменным успехом идут артиллерийские дуэли», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Аналогичная ситуация складывается также возле Донецка и на Угледарском направлении. Там в последнее время идут в основном позиционные бои. Активного продвижения пока нет, поскольку у нас до сих пор есть проблемы с ротацией кадров, сил и средств не хватает, скажу вам честно», – отметил собеседник.
«Мы очень надеемся на скорое прибытие подкреплений. Дело в том, что, несмотря на успехи с нашей стороны, все еще остается опасность прорывов противника. ВСУ активно продолжают стягивать силы по всем направлениям», – продолжает донецкий депутат.
«Как только нам удается выбить почти полностью какую-либо бригаду, ее почти сразу же пополняют. Отмечается огромное число наемников в рядах противника. Надеемся, что как только придет подкрепление, наше продвижение будет более уверенным», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на направление Красного Лимана прибывает подкрепление. По его словам, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, подчеркнул Пушилин.
Кроме того, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Маск: Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны
Маск ответил на критику Киевом его плана по урегулированию ситуации на Украине
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Американский бизнесмен Илон Маск в ответ на критику плана по урегулированию ситуации на Украине заявил, что является «большим фанатом Украины», но при этом он – «не фанат третьей мировой войны».
Такое мнение бизнесмен звучил, отвечая на реакцию Kyiv Post на предложенный Маском план урегулирования. На Украине не согласились с этим планом, заявив, что ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и «похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине».
Kyiv Post потребовал от Маска остановиться и признать, что он «перестарался».
«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», – передает РИА «Новости» ответ предпринимателя на сообщение издания.
Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
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В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
Назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию
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Интеграция Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Россию закончится к 2026 году. Думские партии уже активно включились в возрождение полноценной жизни в четырех новых регионах РФ – от раздачи гумпомощи и поддержки социально незащищенных жителей до восстановления инфраструктуры. Конкретные примеры депутаты Госдумы и эксперты привели в ходе круглого стола, посвященного интеграции новых территорий.
«С вхождением в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население нашей страны увеличивается сразу на пять-шесть миллионов. Это без учета беженцев – когда они вернутся, то население воссоединившихся территорий дойдет до восьми-девяти миллионов», – отметил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На это политик указал в ходе прошедшего в четверг круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ)
«Хочу отметить, что люди уже возвращаются на освобожденные территории, – рассказал Рогов. – Причем из самого города Запорожье, оккупированного украинскими войсками, люди не имеют возможности проехать 40 км на автобусе на освобожденную территорию. Поэтому они едут на автобусах в Турцию, оттуда летят в Россию, а из России приезжают в Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Они преодолевают пять тысяч километров, чтобы добраться домой». В то же время между вступившими в состав России территориями и другими регионами нашей страны снимаются последние барьеры. В частности, в среду стало известно о прекращении таможенного контроля между ДНР и Ростовской областью.
Начат процесс полной интеграции в Россию территории общей площадью 113 тысяч квадратных километров, причем большая часть этих земель – либо плодородные угодья, либо участки, пригодные для развертывания промышленных производств, отметил Рогов.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян высказал предположение – интеграция будет завершена к 2026 году, к выборам в Госдуму нового созыва. «При этом уже в следующем году там пройдут выборы в муниципальные и другие органы власти», – напомнил политолог. При том, что на новых территориях начинает действовать федеральное законодательство России, республики Донбасса, области Приазовья и Причерноморья сохраняют свою специфику – в том числе региональный статус украинского языка, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Уже сейчас в Запорожской области дети в школах изучают украинский язык, подтвердил депутат Госдумы, представитель «Единой России» в Запорожской области Артем Бичаев.
«Политическая гармонизация является такой же неотъемлемой частью возвращения к мирной жизни регионов, как и восстановление инфраструктуры», – заметил модератор круглого стола, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов.
Большая Россия наращивает свою помощь – уже не только по линии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Российское гражданское общество, общественники и политические партии помогают новым соотечественникам адаптироваться к российским реалиям. Об одном из таких проектов рассказал глава центрального исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. «Планируем запустить партийный проект «Я в деле» для обучения будущих предпринимателей. Мы соединяем образование и коммерческую сферу – обучаем практическим навыкам предпринимательской деятельности. Причем по итогам обучения участник программы сможет запустить бизнес-проект, под который будет выделяться финансирование», – рассказал Захаров.
«Также мы получаем от местных бизнесменов предложения, которые «упаковываем» в законопроекты и предложения для профильных ведомств, чтобы это можно было перевести в конкретику. У нас есть богатый опыт перевода запросов бизнеса на чиновников», – добавил представитель «Новых людей».
«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) проведет в октябре в Луганске первый бизнес-форум, на котором будут присутствовать как местные предприниматели, так и бизнесмены из других регионов России, помогающие новым территориям. Об этом рассказал депутат от СРЗП Дмитрий Гусев. По его словам, справедливороссы создают программы помощи наименее социально защищенным жителям новых регионов.
«С прошлого года в ДНР работает «Центр справедливости», а в этом году такой же открылся и в Луганске, – напомнил депутат Гусев. – Здесь оказывают бесплатную юридическую помощь всем тем, кто находится сейчас в непростой ситуации. Кроме того, на базе «Центров справедливости» заработали гуманитарные акции. Люди могут не только прийти и оформить заявку на получение адресной помощи – центры сами занимаются доставкой продуктов и необходимых товаров, причем и на недавно освобожденные территории».
«Помимо этого, в ДНР и ЛНР у нас действуют три культурных проекта: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» Олега Нилова, проекты Дмитрия Кузнецова и Елены Драпеко. Помимо этого, совместно с Союзом талантов мы в ДНР и ЛНР проведем песенный и танцевальный конкурс «Таланты Донецка» и «Таланты Луганска», – сообщил парламентарий.
«Миссия нашей партии с самого начала вышла за пределы слова «гуманитарная». Это не только пакеты с едой, – в свою очередь рассказал депутат-единоросс Бичаев. – Уже в первые дни люди пошли к нам с самыми разными вопросами: как восстановить документы, помочь инвалиду, который живет в соседней квартире, получить единовременную выплату... То есть тысячи абсолютно разнонаправленных вопросов посыпались к нам. С коллегами из движения «Мы вместе с Россией» на базе всех центров мы, по сути, открыли приемную».
Сегодня партия приняла решение создать свои региональные отделения на всех четырех территориях, продолжил Бичаев. На должности секретарей региональных отделений по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское отделение) и замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское отделение).
«Я был во всех районах региона от малых населенных пунктов до крупных административных центров, общался со всеми социальными группами. Элементарно ходил по рынку и разговаривал с бабушками. И могу сказать: уровень заинтересованности людей в деятельности нашей партии в Запорожской области чрезвычайно высок», – признался депутат.
Большинство партий будет действовать в синергии – в сотрудничестве на новых территориях, а не идти параллельными путями, считает Кирьян. «В эту синергию пока не входит КПРФ, – считает политолог. – Но в целом большинство партий не только в четырех новых регионах, но и во всех субъектах Федерации, работают над насущными проблемами, не акцентируя внимание на партийном флаге».
При этом работа партий и депутатов в новых регионах далеко не всегда афишируется, отметил модератор встречи Александр Асафов. «Я слышал претензии, что политики туда ездят, чтобы сфотографироваться. Однако я насчитал 82 депутата Госдумы, которые не пиарятся, но при этом активно ездят и помогают людям на новых территориях. При этом, как мне потом сказали, их намного больше, просто не все хотят вообще, чтобы об их работе упоминали СМИ», – подчеркнул он.
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В Британии выросло число бездомных украинцев
Independent: В Британии выросло число бездомных украинцев
Количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за месяц увеличилось на 22%, сообщила британская газета Independent.
По ее данным, около 1915 украинских семей, которые являются бездомными или рискуют остаться без крова, с 24 февраля обратились за помощью в местные органы власти. Среди них 350 обратились за помощью за последний месяц, передает ТАСС.
Как сообщает газета, благотворительные организации предупреждают, что проблема в ближайшие месяцы может обостриться.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.
Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом
Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном
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США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.
«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.
«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.
«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.
Белоруссия объявила о постановке на вооружение комплексов «Искандер» и С-400
Глава Минобороны Белоруссии Хренин сообщил о готовности получения республикой комплексов «Искандер» и ЗРК С-400
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в пятницу, что республика получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400, они поступят на вооружение армии.
«А в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – передает ТАСС со ссылкой на белорусское ведомство.
Накануне Хренин заявил, что войска Белоруссии и России готовы к защите Союзного государства.
Ранее глава Белорусиси Александр Лукашенко заявлял, что страна купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно договоренности, Минск рассчитывает оставить у себя С-400, а также российские ракетные комплексы «Искандер».