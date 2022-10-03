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Британский энергорегулятор предупредил об угрозе дефицита газа
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Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что Соединенному Королевству грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщило издание Times.
По версии издания, возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки голубого топлива на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество, передает РИА «Новости».
В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. «Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества» – отмечает издание.
Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более «сложной», чем предыдущая.
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме объявил о планах Британии купить два специальных корабля для защиты подводных трубопроводов и кабелей.
В начале сентября британцев шокировали планы Евросоюза ввести лимит цен на российский газ из-за вероятного разделения ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления.
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Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
В Times узнали о конфликте Лиз Трасс и Карла III
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Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27, британский монарх, будучи защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства.
В публикации Times, что монарх планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце.
Издание считает, что это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III. Источник Times на Даунинг-стрит утверждает, что обсуждение этого вопроса проходило в «радушной атмосфере», и «никакого скандала не было».
Другой собеседник газеты отметил, что король «разочаруется», если не поедет на мероприятие.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
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Британцы призвали «стереть с лица Земли» Зеленского и начать переговоры
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Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.
После этого читатели обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.
«Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Один из читателей под ником Hellouk задался вопросом, бросят ли США Зеленского на произвол судьбы, если его «авантюра не окупится».
«НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу», – отметил еще один из читателей.
«Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению», – заключили пользователи.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Политолог Дудаков: Британию накрыл инфляционный шок
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Хоть официальная инфляция в стране только превысила 10%, для большинства небогатых британцев она гораздо выше. Чтобы сохранить свой образ жизни – и не оказаться за чертой бедности, типичному жителю Британии нужно тратить на 20-27% больше, чем год назад, считает политолог Малек Дудаков.
По его словам, далеко не все могут с этим справиться с такой инфляцией, так как рост зарплат сильно отстает от нее. В своем Telegram-канале Дудаков пишет, что последние опросы показывают, что до трети британских семей приходится экономить на еде – покупая продукты подешевле и худшего качества. А каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, электричестве и газе.
Политолог утверждает, что резко растет количество недоедающих детей – чьи родители не могут себе позволить оплачивать школьное питание. До половины родителей вскоре могут отказаться от использования стиральных машин и стирать детскую одежду вручную - ради экономии на электричестве.
«С наступлением зимы в общей сумме 55% британских семей грозит топливная нищета. А к движению «неплательщиков» за коммуналку уже присоединились 200 тыс. человек – они каждую неделю проводят митинги, сжигая свои платежки. Хоть государство и надеется заморозить цены на электроэнергию, они все равно будут гораздо выше, чем год назад. А значит, и энергокризис этой зимой в любом случае станет беспрецедентным - обрушив и так катастрофически низкие рейтинги правящей партии», – заключил Дудаков.
Финансовый аналитик агентства Bloomberg Маркус Эшворт называл прогноз британского регулятора «необычайно апокалиптическим» (unusually apocalyptic), так как Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет в текущем году 13,3%, а и без того высокие цены вырастут еще на 10%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Британия выпадает из числа мировых держав.
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Журналистка Times Тернер решила мерзнуть назло России
Журналистка британской газеты The Times Дженис Тернер объявила о намерении «бросить вызов» России и отказаться от отопления в предстоящий месяц.
Тернер в своей колонке на сайте издания заявила, что включает режим выносливого экономного внутреннего северянина, передает ее слова «Рен-ТВ».
Журналистка намерена пользоваться феном, чтобы изгонять из дома холодный воздух. Или же будет включать масляный радиатор на самом слабом уровне под столом. Кроме того, она собирается носить тапочки с подогревом и электронакидку.
Акция Тернер, которой она, по собственным словам, бросает вызов российским властям, продлится только до 1 ноября. Возможно, это связано с тем, что дальше в Британии будет слишком холодно, чтобы бороться с Россией, предполагает «Рен-ТВ».
Отметим, что и в других европейских странах политики мерзнут назло России. Так, министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.
А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
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Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Глава Генштаба Британии Радакин: Россия может ударить по Западу из космоса
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Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, этот сценарий «представляет угрозу всему Западу», выразил мнение глава Генштаба страны Тони Радакин в беседе с The Daily Telegraph.
По словам главы Генштаба Великобритании, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира, передает РИА «Новости».
«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», – отметил Радакин.
Адмирал выразил мнение, что этот сценарий «представляет угрозу всему Западу», однако он вызовет «решительный ответ» со стороны НАТО.
Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
В тот же день премьер Британии Лиз Трасс на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пригрозила Москве различными мерами с целью парализовать «военную машину» России. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
В понедельник председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
Байден назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией
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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали результатом диверсии, но Вашингтон пока не в состоянии сказать, что именно случилось, заявил президент США Джо Байден.
Байден посетовал на то, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России. По его словам, США «начали помогать» союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры. Из его высказываний также следовало, что США планируют позднее отправить на места ЧП водолазов, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что, как полагают в Вашингтоне, взрывы были на глубине 70–80 метров, что требует определенного уровня оснащенности. По его словам, нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность.
Как сообщил Салливан, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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Польский министр Москва объявила о работе над законом по ограничению цен на газ
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Ряд стран ЕС работают над законопроектом по ограничению цен на газ, проект представят Еврокомиссии, сообщила министр климата Польши Анна Москва.
Москва выразила надежду, что ЕС примет законопроект, над которым, в частности, работают Польша, Бельгия, Италия и Греция. К 11 октября они собираются подготовить предложения по оптовым ценам на газ, чтобы его смогли обсудить министры энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В пятницу министры стран ЕС обсуждали возможность ограничить цены на импортируемый газ. Reuters сообщает, что за эту идею выступили не менее 15 стран, но некоторые государства, включая Германию, были против. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что такой шаг будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок.
Как сообщил братиславский телеканал ТА3, словацкий премьер Эдуард Хегер выразил недовольство мерами по урегулированию цен на энергоресурсы, одобренными в пятницу в Брюсселе: «Мы настаиваем на том, чтобы налог, взимаемый с непропорционально больших прибылей, перераспределялся между странами ЕС в соответствии с их потреблением. При подобном перераспределении, например, по численности населения, Словакия получила бы 1,5 миллиарда евро из ожидаемого сбора налога в масштабах ЕС, в то время как утвержденное предложение составит всего 115 миллионов евро». Он сообщил, что разработан «план Б», по которому «электроэнергия, произведенная в Словакии, не пойдет в закупившие ее страны», ее «отдадут гражданам и фирмам» Словакии.
Напомним, Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
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Цена газа в Европе выросла до 2,1 тыс. долларов за кубометр
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу поднялась до 2100 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений об отзыве экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» – компании South Stream Transport B.V., следует из данных лондонской биржи ICE.
Согласно информации, общий рост стоимости газа с начала дня составляет 10%, поднявшись до 2100 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.
Также стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2087 долларов за тысячу кубометров, или 205,995 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более. Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров.
Британцев возмутили угрозы Трасс в адрес Путина
Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, они призвали уделить внимание внутренним проблемам страны.
По словам Трасс, Британия, не колеблясь, предпримет дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать «военную машину (президента России) Владимира Путина». Кроме того, премьер отмечает, что Великобритания никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Пользователи соцсетей сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны, передает РИА «Новости».
«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < ...> С меня хватит!», –написал один из комментаторов.
«Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности», – посетовал еще один пользователь.
«Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?» – возмутился другой комментатор.
«Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», – отметил один из юзеров.
«Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», – предложил читатель.
«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» – задался вопросом другой.
«Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого», – заявил еще один комментатор.
Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Представитель Газпрома Куприянов оценил ситуацию с «Северными потоками»
В трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» находилось около 800 млн кубометров газа – это потребление Дании за три месяца, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в СБ ООН. Позднее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, чья страна председательствует в СБ, не дал выступить Куприянову с ответным словом.
Как указал Куприянов, имеющиеся данные позволяют с уверенностью говорить, что нарушение герметичности стало следствием физических повреждений. Оба газопровода в момент аварии были готовы к работе, хотя поставки по ним не осуществлялись, передает ТАСС.
Куприянов сообщил, что Газпром начал искать способы восстановить работоспособность системы, это сложная техническая задача, сроки ее выполнения оценить не представляется возможным, сейчас требуется физически обследовать места повреждений.
Он назвал ситуацию беспрецедентной, указав, что Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Куприянов подчеркнул, что Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств на эти газопроводы.
После того, как сделали заявления представители всех стран в СБ, участники заседания имели право на ответное выступление. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Куприянов хочет прокомментировать слова предыдущих ораторов.
«У меня не было намерения давать вновь слово, но, если главный собственник компании Газпром хочет вновь взять слово, я могу его дать», – сказал де Ривьер. Но когда Куприянов начал говорить по видеосвязи, де Ривьер заявил: «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации».
Небензя попросил дать слово Куприянову, так как не может выступать от имени Газпрома. Де Ривьер сказал: «если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет – заседание закрывается».
Небензя заявил, что «оценил иронию». «Но честно скажу, мы содействовали, конечно же, участию представителя Газпрома в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался», – сказал Небензя. В ответ де Ривьер закрыл заседание, так и не дав выступить Купринову с ответным словом.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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В итальянской Eni заявили об уведомлении Газпрома о невозможности поставок газа в субботу
Российский Газпром сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni о том, что в субботу не может поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, следует из сообщения компании.
«Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
Eni предоставит новую информацию, «если поставки будут возобновлены».
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля.
Небензя указал на выгоду США от диверсий на «Северных потоках»
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Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совбезе организации.
Небензя указал, что случившееся выгодно американским поставщикам, при этом ЕС теряет возможность политической самостоятельности в области энергетики. Россия считает повреждение газопроводов умышленной диверсией, которая вряд ли могла произойти без вовлечения государства. Небензя заявил, что Россия установит ответственных за атаку, виновные не смогут «претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили», передает РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что США «в условиях энергетического кризиса спешно переносят европейское производство, они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы», которые десятилетиями развивали Европу. Сама же Европа, по его словам, остается наедине со своими проблемами, но США это не заботит, передает ТАСС.
Заместитель американского постпреда Ричард Миллс значительную часть своей речи на заседании по вопросу диверсии на газопроводах потратил на описание ситуации вокруг Украины. Небензя отметил, что прежде Москва не увязывала аварии с ситуацией вокруг Украины. Сейчас же стало понятно, что западные страны воспринимают диверсию как своего рода месть за действия России на Украине, сказал Небензя. Выступление Миллса «сужает круг подозреваемых и может здорово помочь в расследовании», заявил постпред России.
Небензя подчеркнул, что расследование диверсии могли бы вести Россия, Германия, Дания и Швеция. По его словам, любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, ведь Россия – владелец трубопровода. Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: «Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Китай предсказал потрясения на энергорынках из-за утечек газа
Китай ожидает роста цен на энергоносители на мировом рынке в результате инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.
Гэн Шуан заявил, что его страна серьезно обеспокоена недавними многочисленными утечками на «Северных потоках», сопровождавшимися сильными подводными взрывами. Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители, предсказал он.
Зампостпреда Китая при ООН отметил, что в настоящее время газ продолжает попадать в окружающую среду и влияние инцидента на судоходство и экологию в соответствующих морских районах все еще проявляется. «Это ужасная катастрофа, которую мы не хотели бы видеть», – приводит его слова ТАСС.
Китай обратил внимание на возможность диверсии на газопроводах и отметил хрупкость трансграничной инфраструктуры, отметил он. Пекин считает необходимым провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование данного инцидента, добавил Гэн Шуан.
Зампостпреда Китая при ООН выразил готовность Пекина работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры.
Между тем цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 24% по отношению к показателю на конец августа, до около 1 тыс. 884 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE об октябрьском и ноябрьском фьючерсах и расчеты ТАСС. Одним из основных факторов снижения стало приближение запасов газа в европейских хранилищах к максимуму.
31 августа фьючерсы на газ завершили торги на отметке около 2 тыс. 490 долларов за 1 тыс. куб. м. Если же рассматривать оплату в евро за МВт ч, то снижение составило 20%.
Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около 2 тыс. 093 долларов за 1 тыс. куб. м, а в августе – 2 тыс. 515 долларов.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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