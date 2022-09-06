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Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
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Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
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«Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.
«Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.
«Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.
«Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.
«Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.
Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.
Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».
Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».
«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Кремль рассказал об отношениях России и Британии при Трасс
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Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», – приводит ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли победу Трасс на выборах и каковы будут дальнейшие отношения Москвы и Лондона.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
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Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
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Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом
Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.
«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.
Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».
Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра
Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.
В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.
Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
Газпром начал производство СПГ возле «Северного потока»
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Корпорация «Газпром» начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти, сообщил зампред компании Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.
«Завод по производству СПГ на компрессорной станции «Портовая»… сегодня работают две технологические линии… Произведено около 30 тыс. тонн СПГ», – передает его слова «Коммерсант».
Маркелов уточнил, что 5 сентября на заводе прошли комплексные испытания длительностью 72 часа. Один танкер уже пришвартован рядом с заводом, а еще один ожидается в ближайшее время. По данным Маркелова, на КС «Портовая» строительно-монтажные работы завершены. 30 мая была осуществлена подача газа на технологические объекты, а также обеспечена готовность хранилища.
Ранее Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Трасс упрекнули за возможность не оплачивать весь счет за электричество
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, имеет возможность не оплачивать счета за электроэнергию выше определенного порога, указала оппозиционная Лейбористская партия.
Счета в резиденции премьера (Даунинг-стрит, 10) оплачиваются из госбюджета, расходы включены в зарплату премьера и подлежат налогообложению. Однако общий размер счетов не должен превышать 10% от зарплаты. Такие же правила действуют в отношении министра финансов (Даунинг-стрит, 11), передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Guardian пишет, что зарплата Трасс как нового премьера будет 75,4 тыс. фунтов (86,8 тыс. долларов) за год без учета примерно 84 тыс. фунтов (96 тыс. долларов), которые она продолжит получать как депутат Палаты общин. К марту максимальный размер счетов за электроэнергию для нее будет равен 4 тыс. фунтов (4,6 тыс. долларов), с которых она должна будет заплатить лишь НДФЛ по повышенной ставке в 45%. В результате Трасс заплатит менее 2 тыс. фунтов (2,3 тыс. долларов).
Как подчеркнули лейбористы, «Трасс может позволить себе отдыхать, зная, что ее счета за электроэнергию не будут расти». По их мнению, она должна «показать миллионам семей свой план», но «оставляет их в тревожном и беспокойном состоянии».
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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МИД: Заявления Трасс по ядерному оружию снижают планку его применения
Заявления Лиз Трасс, избранной новым премьер-министром страны, о готовности использовать ядерное оружие в случае необходимости понижает порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме «разнузданная», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», передает РИА «Новости».
Он добавил, что заявления Трасс «безусловно, понижают» порог применения ядерного оружия.
«Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло»,– подчеркнул Рябков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Ранее Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
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Власти Германии заявили о необходимости обеспечить энергоснабжение без России
Германия должна обеспечить энергоснабжение без российских поставок, страна справится с этой задачей, заявил глава минэкономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Хабек заявил о необходимости «иначе обеспечить энергоснабжение». По его словам, этого можно добиться с помощью «значительного роста» поставок из соседних государств Европы. Кроме того, как считает вице-канцлер, с ситуацией должны помочь справиться уже принятые меры по экономии, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что «газохранилища хорошо заполнены, продолжают заполняться, несмотря на то, что поставки по «Северному потоку» не слишком велики». По его «соображениям безопасности», российские поставки «не играют больше роли». Как заявил Хабек, «то, что произошло сейчас» с «Северным потоком» не стало «неожиданностью».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
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Зеленский назвал Трасс представительницей «светлой стороны»
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, всегда была на светлой стороне европейской политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что на Украине Трасс «хорошо знают». Он заверил, что «ждет начала сотрудничества» с ней. «Я верю, что мы вместе сделаем еще больше для защиты народов Украины и Великобритании», – приводит его слова ТАСС.
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. После того, как Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста.
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«Новатэк» предложил поставлять СПГ с «Сахалина-2» для Камчатки
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил президенту России Владимиру Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру.
«С учетом того, что «Сахалин-2» стал российским юридическим лицом, наверное, возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этого месторождения [проекта]», – цитирует ТАСС Михельсона.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.