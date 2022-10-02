Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»

За взрывами на «Северных потоках» могут стоять США или Британия, выразил мнение экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Экс-советник главы Пентагона предложил задуматься над тем, у кого была возможность устроить подрыв «Северных потоков» и прямо указал на ВМС США и Великобритании. «И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС США. Мне кажется, это вполне очевидно», – приводит слова Макгрегора ТАСС.

При этом он напомнил о публикации бывшего главы МИД Польши (2007-2014), евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северного потока».

Бывший советник главы Пентагона назвал абсурдными домыслы о том, что за ЧП на трубопроводах может стоять Россия. «Русские не делали этого», – подчеркнул он, отметив также, что причастность к инциденту Германии «крайне маловероятна».

Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД