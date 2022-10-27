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Стало известно об отказе немецких солдат служить из-за ситуации на Украине
Spiegel: Немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
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С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, сообщили СМИ.
Как пишет Der Spiegel, число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести, увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года, передает РИА «Новости».
По информации издания, немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины.
«Цифры отражают опасения немцев по поводу курса Бундестага и военной эскалации на Украине», – приводит издание его слова.
Ранее портал Business Insider сообщил, что бундесвер располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро.
Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Стремоусов: Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области, российские военные отразили все попытки, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ попытались расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки.
Напомним, сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»
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Украинские власти закончили техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», готов муляж ракеты, его начинят радиоактивным материалом, чтобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», – сказал источник РИА «Новости».
Он пояснил, что муляж изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».
После того как муляж будет «сбит», Киев планирует показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники поддельного «Искандера», чтобы убедить в виновности России Запад.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу предупредил индийского и китайского коллег о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма.
Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявлял, что выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения Москвы.
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СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
ТАСС: Телеведущая Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
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Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Он рассказал ТАСС, что Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Статья подразумевает до 15 лет колонии.
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».
Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.
Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.
В Литве разъяснили право Собчак въехать в страну
Власти Литвы: У журналистки Ксении Собчак есть право въезда по израильскому гражданству
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Российская телеведущая Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт, сообщил в эфире радиостанции «Жиню радияс» директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.
Он пояснил, что Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.
Яунишкис подтвердил, что в данный момент Собчак находится в Литве, и добавил, что пока не располагает данными, несет ли ее пребывание в Литве угрозу для нацбезопасности.
По данным РБК, в апреле уже появлялась информация об отъезде скандальной телеведущей. Так, израильская газета Haaretz написала, что не только Собчак, но и ее сын получили израильское гражданство и находятся в Израиле. Тогда же издание отметило, что дедушка Собчак по материнской линии, а также отец ее сына Максим Виторган – евреи.
В ответ журналистка записала видеоролик, на кадрах которого отчетливо видно Подмосковье. При этом Собчак пошутила, что находится «на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе», а неподалеку отметила «ресторан «Причал», очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: Противник теряет свое превосходство в Херсонской области
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У ВСУ еще сохраняется численное преимущество на Херсонском направлении, но мы начинаем восстанавливать баланс сил. Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки в подобных вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.
«Это тот случай, когда Арестович решил сказать правду или почти правду. ВСУ буксуют. Если посмотреть на обстановку в регионе, то окажется, что за последний месяц у ВСУ нет никаких серьезных успехов. А они им просто необходимы. Дело даже не в предстоящих выборах в американский Конгресс, в рамках которых ВСУ пытаются сделать подарок для Демпартии. Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом живой силы у противника на этом направлении пока достаточно, но мы учли все ранее допущенные ошибки. Так, вместо отдельных опорных пунктов, которые рассчитаны исключительно на наступление со стороны России, стала появляться полноценная эшелонированная оборона», – продолжает эксперт.
«И теперь все понимают, что тактика ВСУ, в рамках которой небольшие группы прорывались между очагами нашей обороны, а затем создавалась угроза окружения наших подразделений, уже не сработает. Ошибки учтены и исправляются по всем ключевым направлениям ведения боев», – отмечает собеседник.
Серьезную роль сыграла и частичная мобилизация. «Мы видим, как происходит постепенное выравнивание численности наших войск и сил противника. Многие дыры Россия уже закрыла, что позволило переломить очевидное превосходство в живой силе врага», – пояснил военный аналитик.
«В ближайшие месяцы все мобилизованные пройдут боевое слаживание, обучение и будут распределены по направлениям. По идее, это произойдет в районе зимы. Так что до этого момента не стоит ожидать с нашей стороны серьезного продвижения вперед», – заключил Онуфриенко.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике. Он также отметил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Вместе с тем все стоящие перед властями задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается, утверждает Стремоусов.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды. Кроме того, в регионе сформирован и уже работает штаб территориальной обороны.
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Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией
Командующий АУГ ВМС США Велес: Мы готовы ко всему
Командующий авианосной ударной группы ВМС США Деннис Велес заявил, что сейчас их основной миссией является сдерживание угрозы и предотвращение эскалации, но в случае необходимости они готовы и к войне с Россией.
Телеканал Sky News спросил у Велеса, готов ли он к войне с Россией в случае необходимости, на что тот ответил, что этот корабль (авианосец USS George H. W. Bush, который находится сейчас в европейских водах), эта ударная группа и союзники готовы ко всему, что ежедневно демонстрируют, передает РИА «Новости».
По данным сервиса marinevesseltraffic.com, авианосец кругами движется между Италией и Черногорией в Адриатическом море.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине
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Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.
«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.
Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.
«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.
Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Названо число прибывших в Грузию россиян
С начала года в Грузию приехали около 113 тыс. россиян
В Грузии в настоящее время находится около 113 тыс. граждан России, которые прибыли в страну с начала этого года, сообщило МВД в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В сообщении также указывается, что в Грузии находятся около 26 тыс. граждан Украины и более 13 тыс. граждан Белоруссии.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года.
Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Разработчик ПД-8 назвал количество собранных образцов двигателя
Генконструктор ОДК Шмотин сообщил об успешном прохождении испытаний первых трех опытных образцов двигателя ПД-8
Первые три опытных образца перспективного двигателя ПД-8 успешно прошли испытания, сообщил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.
Генеральный конструктор ОДК сообщил, что три опытных образца уже испытаны, результаты испытаний получены и можно с уверенностью сказать, что термодинамически машина состоялась, передает ТАСС.
При этом он отметил, что работы над двигателем продолжаются, есть ряд вопросов, которые необходимо решить в ходе проведения сертификационных и инженерных испытаний, которые запланированы до конца 2022 года и на 2023 год.
Напомним, 11 мая в Ростехе сообщили, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, который предполагается устанавливать на самолеты SSJ 100 и Бе-200.