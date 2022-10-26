Добровинский рассказал, что грозит коммерческому директору Собчак

За вымогательство в особо крупных размерах можно лишиться свободы на срок от 7 до 12 лет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя задержание экс-главреда «Татлер» Ариана Романовского и коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

Стало известно о задержании бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором телеведущей Ксении Собчак Кириллом Сухановым.

«Вульгарным языком это всегда называлось шантаж. В российском праве это слово не фигурирует, поскольку оно иностранного происхождения, и у нас произошло импортозамещение, поэтому шантаж называется вымогательством. В свое время один мой клиент (предприниматель Владимир Слуцкер) утверждал, что его шантажировал один очень известный журналист Олег Лурье, который потом был арестован и провел в лагере несколько лет», – говорит Добровинский.

Адвокат рассказывает, что хорошо знаком с бывшим редактором Tatlet и находится с ним в довольно неплохих отношениях, поскольку был колумнистом журнала еще с тех времен, когда главредом была журналистка Ксения Соколова. Романовский же пришел в Tatler совсем ненадолго – на его несчастье журнал быстро ушел из-под российского контроля и перестал издаваться. По предположению собеседника, Романовский остался без работы.

«Что касается вымогательства, их два вида, связанных с журналистской темой. Первый – журналисту попадает какая-то информация, и он говорит: «Дайте денег – не буду о вас писать». Второй: «Я никогда не буду о вас писать плохо, дайте денег». Сейчас такое время, когда человек, наделенный пером, а именно айпадом или ноутбуком, может написать что-то, что сильно скажется на имидже человека, а изощренные еще и напишут так, что и подкопаться нельзя. Например, если написать, что мистер Х мошенник, а в конце поставить вопросительный знак, то здесь сложно будет придраться», – рассуждает эксперт.

«Я могу предположить, что информация, которой можно «убрать» конкурента, гуляет по рынку и может попасть в чьи угодно руки. Ариан Романовский, я знаю, крайне осторожен, но иногда осторожность в критической ситуации может сыграть в противоположную сторону. Представьте ситуацию, в которой некий журналист пришел к сильному мира сего и говорит: «Вы знаете, мне попадается всякая гадость о вас, но я ее писать не буду, но вы имейте в виду». Даже не прося денег, просто пришел в высокий кабинет и сказал, что если что-то будет опубликовано, то это не он. А этот человек в высоком кресле сидит и думает: «Вот зачем он ко мне пришел? Не хочет писать – пусть не пишет, а он пришел сказать, что он хороший». Затем этот человек дает задание быстро провести проверку, и тут запускаются жернова машины, которые перемелют все, что попадется на пути», – делится своими мыслями Добровинский.

Он добавил, что за вымогательство в особо крупных размерах можно лишиться свободы на срок от 7 до 12 лет.

Во вторник в Москве в рамках уголовного дела задержали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Позже стало известно, что мужчину подозревают в вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. В среду по данному делу прошли обыски в загородном доме Собчак.

Также появилась информация о том, что Собчак в ночь со вторника уехала из России через Белоруссию в Литву. Журналистка стала в подозреваемой по делу о вымогательстве, передают РИА «Новости».