Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных жителей

Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных людей

Один из бывших командиров теробороны города Энергодара Виталий Деменко добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам, отказавшись от участия в диверсиях против мирных граждан.

По словам Деменко, его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призвал устраивать диверсии.

«Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Чтобы избежать проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам.

Также в ходе спецоперации был задержан еще один боевик теробороны Энергодара – Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74.

Ранее сообщалось, что боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре.

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