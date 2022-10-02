Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

Отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Так, на конец газовых суток 30 сентября (7.00 мск 1 октября) европейские ПХГ были заполнены на 87,83%. При этом в последние пять дней темпы закачки устойчиво снижаются – с 0,32 до 0,15 процентного пункта. Для сравнения: в сентябре средние темпы закачки составляли 0,25 процентного пункта, а месяцем ранее – 0,37, сообщает РИА «Новости».

В итоге темпы заполнения ПХГ опустились до минус 0,51 процентного пункта за день – это минимальное значение за полгода. И хотя 16 из 18 стран, в которых есть хранилища, продолжают закачку, показатель перешел в минус, потому что было опустошено (минус 92,09 процентного пункта) ПХГ в Бельгии – одно из самых маленьких по объему. Однако данные на GIE неокончательные и могут измениться.

Общая емкость европейских хранилищ составляет порядка 110 млрд кубометров, сейчас в них запасено примерно 95,3 млрд кубов газа.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз может уже эту зиму встречать полностью без каких-либо объемов газа из России. Экспорт уже и так значительно сократился, однако по-прежнему функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток».

Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».

Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.