Власть в Херсонской области передали военным

Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным

Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.

Также он добавил, что действующий с 22.00 вечера до 5.00 утра комендантский час пересматривать не будут, так как нет такой надобности.

Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.