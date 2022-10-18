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Киргизские банки приостановили обслуживание карт «Мир»
Два киргизских банка прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир»
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Киргизские Бакай банк и Доскредобанк на время прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», сообщили в кредитных организациях.
В банках заявили, что обслуживание карт Visa и «Элкарт» работает в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт «Мир» сообщат отдельно, передает «Интерфакс».
Доскредобанк также приостановил прием и обслуживание карт «Мир» в эквайринговой сети.
Ранее обслуживание карт «Мир» прекратили турецкие банки, между тем сообщается, что Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве замены.
Самолет упал на многоэтажный дом в Ейске
ТАСС: Предположительно военный самолет упал на жилой дом в Ейске
Самолет, предположительно военный, упал на жилой девятиэтажный дом. По данным Минобороны, крушение потерпел Су-34. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь.
Очевидцы сообщают, что самолет упал в районе жилого дома на Коммунистической улице. К месту направлены пожарные бригады и вертолеты, передает ТАСС. В здании начался пожар.
Сообщается, что после падения самолета была слышна серия хлопков.
Министерство обороны подтвердило падение самолета Су-34. В ведомстве уточнили, что экипаж катапультировался.
Причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Самолет упал во время набора высоты при взлете с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в военном ведомстве. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
В Госдуме рассказали, что вернет на родину уехавших из-за мобилизации
Депутат Метелев рассказал, что ждет покинувших страну россиян в случае возвращения
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Региональные власти, в частности в Москве, должны задуматься над тем, как стимулировать теперь возвращение домой наиболее талантливых айтишников, ученых и других ценных специалистов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя завершение мероприятий по мобилизации в Москве.
«Большинство из тех, кто уехал из России из-за мобилизации, рассчитывали на временный отъезд. Основной причиной служило то, что люди испугались беспорядочной рассылки повесток», – считает глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. – «Многие не понимали, попадут ли они под мобилизацию, поэтому приняли такое решение. Сейчас мероприятия в столице уже завершены, поэтому, я уверен, что многие москвичи начнут возвращаться».
«Все-таки Россия – это их страна, здесь ждут родные и друзья. В любой другой стране ты всегда будешь чужим. Вместе с тем жизнь в странах, куда уехала значительная часть россиян, стала в разы дороже, что бьет по кошельку», – отметил собеседник.
«Что касается реакции государства, то, безусловно, никто не будет наказывать возвращающихся, поскольку они не нарушали закон. Их жизнь на родине ни в коем случае не станет хуже. Все те возможности, которые сегодня есть у граждан России, в том числе у молодых, должны привлечь их домой», – полагает парламентарий.
«Специальных официальных мероприятий для возвращения в Россию тех, кто уехал из-за мобилизации, пока не планируется. Но вообще, я считаю, самых способных айтишников, талантливых ученых и других специалистов нужно выискивать и мотивировать возвращаться», – подчеркнул Метелев. «Скажем, региональные власти могут и должны мотивировать возвращаться своих жителей, особенно когда у них, как и в Москве, завершится процесс мобилизации», – добавил депутат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, явка по мобилизационным повесткам более не требуется. Позднее военный комиссар города, полковник Максим Локтев подтвердил, что в понедельник в Москве остановили свою работу пункты сбора по приему мобилизационных ресурсов, все мероприятия частичной мобилизации завершены.
Кроме того, об аналогичных мерах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что задача Минобороны выполнена, «вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат».
Президент Владимир Путин в пятницу призвал не давать «эмоциональные оценки» россиянам, решившим уехать из страны, и призвал рассматривать каждый случай отдельно. Он напомнил, что причины для отъезда у людей могут быть разные.
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Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана
Стали известны имена открывших стрельбу на полигоне в Белгородской области
Стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны, сообщил источник, близкий к Следственному комитету.
Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что стрельбу на военном полигоне устроили граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы, пишет РБК.
В военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября, где спустя четыре дня открыли огонь из автоматов по другим участникам стрельб и были уничтожены ответным огнем.
Напомним, в субботу Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. В результате погибли 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Террористы были уничтожены. Возбуждено уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области». По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).
Шендерович позлорадствовал из-за трагедии в Ейске
Шендерович позлорадствовал по поводу жертв авиакатастрофы в Ейске
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».
Комментируя крушение военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.
«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…» – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook* (является продуктом компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Напомним, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.
WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
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Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Эксперты оценили планы Украины создать БПЛА для удара по Москве
Военные эксперты оценили планы Киева создать беспилотник для удара по Москве
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У Украины есть техническая база для производства беспилотников с полезной нагрузкой до 75 кг. С другой стороны, заявленная «Укроборонпромом» дальность в 1 тысячу километров вызывает вопросы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он оценил озвученные в понедельник планы украинской «оборонки» создать аппарат, превосходящий российский «Герань-2».
«В целом на Украине на данный момент имеется все, чтобы производить подобного рода ударные беспилотники. Хотя, конечно, заявление о дальности их полета в одну тысячу километров сильно смущает. Реалистичнее выглядит цифра в 500 км. В частности, украинцы производили морские противокорабельные ракеты «Нептун». Дальность их полета составляла 280 км, но масса боевой части – 150 кг. Соответственно, если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить как раз до около 500 км», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
Эксперт напоминает, что на Украине имелись мощности для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Имелась и хорошая инженерная школа, и большой потенциал в производстве ракетной техники, в частности, днепропетровский завод «Южмаш», который выпускал наши межконтинентальные баллистические ракеты. В стране также есть хорошее производство ракет класса «воздух – воздух». Плюс к этому сегодня на Украине появилось финансирование и поддержка Запада. На этой волне, я думаю, они могут чем-то удивить в вооружении», – полагает Козюлин.
Как напомнил в комментарии РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в последние годы на Украине появилось несколько проектов беспилотных авиационных систем, в том числе крупноразмерных: «Горлица» – разработка КБ «Антонов», беспилотник «Сокол-300» с головным разработчиком – киевским КБ «Луч», и проект тяжелого разведывательно-ударного дрона по технологии «стелс» Ace One, разработанный частной компанией Ace. Правда, отмечает эксперт, ни один из упомянутых проектов пока не был реализован.
«Создать беспилотный летательный аппарат, способный пролететь 1 тысячу км с боевой частью 75 кг (упомяну только два параметра, присутствующие в пресс-релизе «Укроборонпрома»), – это решаемая задача для любой относительно развитой страны», – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. «Дальше будут вопросы – какой будет система управления и наведения аппарата, какая помехоустойчивость, какая силовая установка и соответственно скорость и высота полета. Наконец, какова будет стоимость и массовость производства. Украине потребуется технологическая помощь и поставки импортных компонентов, но ничего нереалистичного в этой заявке нет», – отметил Денисенцев.
Федутинов скептически оценил заявления «Укроборонпрома» о планах создать аналог «Герани-2». По мнению Федутинова, вброс в СМИ информации о новой разработке был вызван либо желанием поднять боевой дух в момент атак российских БПЛА, «либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования».
При этом эксперт отмечает, что сами по себе заявленные характеристики аппарата, в том числе дальность действия в 1 тысячу километров, не выглядят «чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате». Исходя из того, что боевая часть украинского беспилотника должна весить 75 кг, размерность аппарата предполагается существенно большей, чем у «Гераней-2», – добавил Федутинов.
Но не в пользу воплощения проекта свидетельствует то, что ни одна из упомянутых выше разработок тяжелых боевых беспилотников не была реализована, отмечает эксперт. Кроме того, Федутинов напомнил о коррупции «в распоряжающихся финансами заказывающих структурах» и о явно завышенных обещаниях местных разработчиков. Так что планы «Укроборонпрома» иначе, как авантюризмом назвать невозможно, делает вывод Федутинов.
С другой стороны, эксперт не исключает, что украинский ОПК может переоборудовать закупленные за границей гражданские дроны в беспилотники-камикадзе. Подобные тактики уже применялись при атаках на штаб Черноморского флота в Севастополе, на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и на аэродром Шайковка в Калужской области.
В понедельник «Укроборонпром» сообщил о том, что уже завершена разработка беспилотника, сопоставимого с иранским Shahed-136 или с российским БПЛА «Герань-2» с дальностью полета 1 тысяча километров и массой боевой части в 75 кг. В Киеве не скрывают, что такая дальность позволит аппарату долететь до Москвы.
Для сравнения, у стоящих на вооружении ВСУ турецких беспилотников Bayraktar TB2 дальность радиуса действия составляет 150 км, а максимальная грузоподъемность 55 кг.
При этом отметим, что в понедельник украинское командование признало «прилет» по Киеву 40 российских беспилотников. В результате авиаударов были поражены офис «Укрэнерго» и Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, отметил политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, подчеркнул в понедельник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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Власти ОАЭ обвинили Борреля в расизме
МИД ОАЭ назвал заявления главы дипломатии Евросоюза Борреля расистскими
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Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвало расистскими заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в бельгийском Брюгге, говорится в сообщении ведомства.
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов вызвало исполняющего обязанности главы представительства Евросоюза в ОАЭ Эмиля Поульсена и потребовало от Европейской службы внешних действий прокомментировать «вредные и расистские заявления Борреля», передает ТАСС.
МИД ОАЭ выразил неприятие высказываний Борреля, назвал их расистскими и отметил, что такого рода заявления способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. При этом, о каких именно словах Борреля идет речь, не уточняется.
Во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября глава дипломатии Евросоюза, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир – с джунглями.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию и безапелляционную убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира.
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В Белом доме рассказали о намерении Байдена принять меры к Эр-Рияду
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом
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Ожидается, что президент США Джо Байден сделает ряд шагов по отношению к Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос о том, какие меры США готовят в отношении Саудовской Аравии в связи с решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, представительница Белого дома заявила, что возможные варианты включают изменения в подходе к оказанию помощи в сфере безопасности, сообщает ТАСС.
«С момента вступления в должность президент [Байден] заявлял, что Соединенным Штатам нужен другой подход, другой тип отношений с Саудовской Аравией. Так что это соответствует тому, что он говорил в течение некоторого времени. И помните, когда мы (администрация Байдена) в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <...> У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. <...> Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом», – добавила Жан-Пьер.
Напомним, по информации СМИ, Белый дом пытался заставить власти Саудовской Аравии перенести решение о сокращении добычи нефти в интересах Демпартии США, но Эр-Рияд отказался. Американские СМИ назвали соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти провалом внешней политики Байдена, так как оно нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах. По версии американских СМИ, Байден потерпел поражение, так как не сумел убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо. Кроме того, по версии американских СМИ, решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
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Минобороны подтвердило падение Су-34 в Ейске
Военный самолет Су-34 упал в Ейске при наборе высоты
Самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты, самолет взлетал с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
Причиной падения, по данным ведомства, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался, передает ТАСС. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Самолет упал во дворе многоэтажного дома, после падения произошло возгорание топлива.
В экстренных службах уточнили, что пожар распространился на площади 2 тыс. кв. метров. 15 квартир жилого дома повреждены.
Напомним, самолет упал на жилой девятиэтажный дом, в здании начался пожар.
Су-34 – российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, воздушных, наводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Су-34 эффективно может вести маневренный воздушный бой.
Кононенко ответил на злорадство Шендеровича по поводу крушения Су-34 в Ейске
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«Обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Виктор Шендерович и другие подобные персоны, не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя злорадное высказывание Шендеровича о погибших и получивших ранения при крушении самолета в Ейске.
После крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске журналист Виктор Шендерович написал у себя в социальных сетях, что ему не жалко погибших и пострадавших в результате инцидента. Более того, он считает, что люди этого «заслужили», а «расплата только начинается».
«Во-первых, Виктор Шендерович никакой не журналист. Он вышедший из ума придурок, которого читают какие-то совсем упоротые фрики. Поэтому обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Шендерович и другие подобные персоны, не стоит. Луше потратить утро на что-нибудь более интересное», – говорит Кононенко.
Собеседник настоятельно рекомендует попросту забыть про существование этих людей. Более того, он уверен, что Шендерович больше никогда не вернется в Россию и «будет прозябать в нищете».
«Шендерович никому не нужный. Он себя обычно писателем называет, но писатель из него такой же, как журналист – никакой. Он абсолютно бесталанный, злобный карлик», – заключил блогер.
В Ейске в результате крушения военного самолета Су-34, причиной падения которого стало возгорание одного из двигателей при взлете, погибли 13 человек, 19 пострадали. Шесть человек не выходят на связь. Также повреждено как минимум 72 квартиры.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Появилось видео падения самолета Су-34 в Ейске
Момент падения военного самолета Су-34 во двор дома в Ейске Краснодарского края попал на видео.
В соцсетях появилось видео крушения военного самолете Су-34 в Ейске. На кадрах видно, как Су-34 начал терять высоту над жилым массивом, затем загорается. После этого летчики катапультируются, а через мгновение самолет падает, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир. Позже стало известно о двух погибших и 19 пострадавших при падении самолета.
СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность
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В качестве основной версии падения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, унесшего жизни 13 человек, следствие рассматривает техническую неисправность военного самолета, сообщили в СК России.
Как говорится в сообщении на сайте СК России, продолжается расследование дела по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту падения Су-34 на жилой дом в Ейске.
Следователи, эксперты и криминалисты работают на месте инцидента, изъяты образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел самолет, допрошены катапультировавшиеся летчики, из самолета извлекли «черные ящики».
По сообщению СК, техническая неисправность самолета рассматривается в качестве основной версии следствия.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
Маск увязал судьбу Крыма и Третью мировую войну
Основатель Tesla Маск: Потеря Россией Крыма может стать причиной начала Третьей мировой войны
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Третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма, поскольку этот регион имеет критически важное значение для российской безопасности, считает американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск.
Маск в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. «Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять? Если в ответ мы ударим атомным оружием по России, они ударят по нам, и мы в состоянии Третьей мировой войны», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, значение Крыма для России сопоставимо с Гавайскими островами для США. «Нравится это некоторым или нет, но Россия считает Крым своей основной частью, поскольку Крым, являясь местом базирования южного военно-морского флота, имеет критически важное значение для национальной безопасности России», – уточнил Маск.
Он уверен, что если российская армия «столкнется с разрушением со стороны НАТО, она использует ядерное оружие, НАТО ответит, и настанет конец цивилизации».
Ранее Илон Маск заявил, что человечество находится в высочайшем риске применения ядерного оружия за 60 лет, необходимо прекратить им целиться в себя.
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В Киеве после ударов начался сильный пожар
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве начался сильный пожар после ударов
Сильный пожар произошел в Деснянском районе Киева после обстрела, сообщают украинские СМИ.
Так, агентство УНИАН в своем Telegram-канале пишет, что «после атаки в Деснянском районе Киева начался сильный пожар.
Кроме того, очевидцы заявляют, что рядом с ТЭЦ №6 в Киеве прогремел взрыв, наблюдается задымление, передает ТАСС.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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