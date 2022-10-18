Эксперт связал крушение Су-34 с проблемой урбанизации вблизи аэродромов

Авиаэксперт Гусаров в связи с крушением Су-34 в Ейске указал на плотную жилую застройку вблизи аэродромов

Если бы авария произошла после набора высоты, пилоты могли бы дотянуть до ближайшего аэродрома или увести самолет от жилых домов, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя крушение Су-34 в Ейске.

«У Су-34 нет системных проблем с двигателями. Другое дело, что подобного рода неполадки случаются со всеми машинами – и военными, и гражданскими», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Особенно опасно, если возгорание случается именно на взлете, как это произошло с Су-34. Если самолет находится на большой высоте и уже набрал необходимую скорость, то при возгорании включается система пожаротушения. Далее на втором двигателе можно продолжить полет. Даже если оба двигателя вышли из строя, пилоты могут дотянуть до аэродрома, если он расположен недалеко», – продолжил эксперт.

«Мы пока не знаем, сколько топлива было в баках Су-34. Если планировался короткий полет, то его могли заправить не «под горлышко». Но этот самолет «реактивно» расходует топливо и несет на себе достаточно большую бомбовую нагрузку – порядка восьми тонн», – подчеркивает Гусаров.

Одна из серьезнейших проблем сегодня – расположение аэродромов возле городов или внутри городов, уверен эксперт. «В момент закладки и военные, и гражданские аэродромы были расположены далеко от населенных пунктов. Те же Домодедово, Внуково и Шереметьево были деревнями. А сейчас все эти аэропорты окружены кольцом из высотной застройки. Это касается и других населенных пунктов по всей России», – пояснил он.

«В советские годы без специального разрешения в зоне аэродрома ничего нельзя было строить, но за последние 30 лет аэродромы фактически оказались в черте городов. И это происходит не только в мегаполисах, но и в небольших городах типа Ейска. Мы видим, что на пути Су-34 в буквальном смысле была стена из многоэтажек. А аэродрому просто некуда деваться, он же не может собрать вещи и переехать в чистое поле», – рассуждает собеседник.

«Также я хочу развеять миф о возможных импортных запчастях в самолете. Никаких иностранных комплектующих в нашей военной авиации не применяется. Это запрещено. Правило повелось еще с советских времен – все прекрасно понимают, что в случае войны рассчитывать можно только на собственное производство», – заключил Гусаров.

Накануне в Ейске самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. В Минобороны сообщили, самолет взлетал с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения, по данным ведомства, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался.

Как сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков, после падения самолета в Ейске взрыва не было. По его словам, падение Су-34 произошло в 18.10, самолет ударился об дом и разрушился, при этом разлилось горючее, в результате чего возник пожар.

В СК в качестве основной версии крушения рассматривают неисправность самолета. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, продолжается расследование дела по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту падения Су-34 на жилой дом в Ейске.

Следователи, эксперты и криминалисты работают на месте инцидента, изъяты образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел самолет, допрошены катапультировавшиеся летчики, из самолета извлекли «черные ящики».

Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Самолет Су-34 – российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Представляет собой модификацию фронтового истребителя Су-27. Был разработан в опытном конструкторском бюро П. О. Сухого (ныне в составе «Объединенной авиастроительной корпорации», ОАК) под руководством главного конструктора Роллана Мартиросова. Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова (филиал ОАК).

В августе 2008 года два бомбардировщика были применены ВВС РФ в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в ходе которого обеспечивали постановку помех для радиолокационных станций грузинских ПВО. С 30 сентября 2015 года Су-34 принимали участие в боевых действиях в рамках военной операции России в Сирии в составе Авиационной группы ВКС России. В 2022 году эти самолеты применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

На истребителях-бомбардировщиках Су-34 используются двигатели АЛ-31Ф-М1. Это базовый двигатель серии авиационных высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажными камерами. Запас топлива в баках – 12 100 кг.