СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Симферополе совещание о ходе расследования теракта на Крымском мосту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Симферополе заслушал доклад о ходе расследования дела по факту совершения террористического акта на Крымском мосту. В совещании приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России.

Первый заместитель главы СК Эдуард Кабурнеев доложил, что для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России.

Сообщается, что уже установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. По данным СК, есть доказательства того, что атака была организована спецслужбами Украины.

«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», – сказано в сообщении СК в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий установлен маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

«Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию», – указали в СК.

Следственные действия и расследование дела продолжается.

Ранее ФСБ России сообщила, что теракт на Крымском мосту был организован руководителем военной разведки Украины Кириллом Будановым. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта, в том числе пять граждан России.

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