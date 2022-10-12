Песков объяснил подтекст заявления генсека НАТО по Украине

Пресс-секретарь президента Песков: Столтенберг подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса, подтверждают, что блок воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.

На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что Россия их «предпринимает, начиная с 24 февраля», передает ТАСС.

Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет «большим поражением» как для Украины, так и для альянса, потому что «сделает мир более опасным», а страны НАТО – «более уязвимыми перед российской агрессией». Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украины, добавив, что «НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется». При этом Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине.

Кроме того, Песков в среду прокомментировал заявление членов «Большой семерки» по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности о том, что они настаивают на привлечении России к ответственности. Представитель Кремля отметил, что у G7 «есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности». Песков выразил надежду, что «рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», передает РИА «Новости».