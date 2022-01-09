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США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросы возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».
Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира
Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден
«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.
Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.
«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.
США обвинили Россию в попытке бросить вызов существующему миропорядку
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
По словам главы Госдепа США, действия Москвы «угрожают создать новый прецедент на территории Европы, когда на обсуждение выносятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности». Эти принципы, продолжил госсекретарь США, заключаются в том, что «границы и территориальная целостность государства не могут быть изменены силой», «неотъемлемое право граждан демократических государств принимать решения в своих странах и определять будущее своей страны» должно уважаться, а «все члены международного сообщества связаны едиными правилами и должны нести издержки, если они не выполняют взятые на себя твердые обязательства», передает ТАСС.
«Эти принципы выходят за пределы Украины, они выходят за пределы Европы. Это фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка, который мы вместе пытаемся установить, сохранить и при необходимости скорректировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе и расшатать наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, принудить демократические страны потерпеть поражение», – выступил с утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он вновь назвал дипломатию «единственным ответственным способом урегулирования этого кризиса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе
И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».
Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.
Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко
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Печерский суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.
«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», – передает слова юриста РИА «Новости».
Защита лидера «Европейской солидарности» намерена подать апелляцию на решение суда.
Напомним, украинская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте всех активов и имущества Порошенко.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России
Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.
«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны
Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос.
Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости».
Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у России подавляющий перевес во всех отношениях.
ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а Россия может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ.
Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море.
Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС России же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос.
Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов.
В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе
США рассматривает возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе, если Россия будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По словам источника, администрация президента США «составляет список возможностей для изменения конфигурации сил в Европе для обсуждения с Россией». Несколько источников отметили, что одного лишь отведения российских сил на Украине будет недостаточно для такого действия. Бывшие чиновники указывают, что без последнего какой-либо значимый прогресс будет невозможен, передает «Коммерсант».
Кроме того, обсуждения могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
Отмечается, что администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев.
Как напоминает NBC News, в Европе дислоцированы более 70 тыс. военнослужащих США, из них примерно 6 тыс. находятся в Восточной Европе в основном на основе ротации, в том числе около 4 тыс. – в Польше. Другие страны НАТО также имеют тысячи военнослужащих на ротационной основе в регионе для поддержки восточного фланга альянса.
Ранее сообщалось, что НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
США открестились от обещаний России о нерасширении НАТО на восток
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад в прошлом якобы не предоставлял Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.
«Москва <…> продвигает ложную интерпретацию, согласно которой НАТО угрожает России, НАТО планирует размещать военную инфраструктуру на Украине, чтобы разжечь конфликт с Россией, НАТО после окончания холодной войны пообещала не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушила эти обещания», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Все эти утверждения ложны. НАТО является оборонительным альянсом, существует с целью защиты, а не нападения. Именно по этой причине после окончания холодной войны НАТО значительно сократило свои неядерные и ядерные силы, потому что НАТО больше не надо было поддерживать такой же уровень обороны. Начиная с этого момента НАТО не укрепляло свой оборонный потенциал в Европе до тех пор, пока Россия не вторглась на Украину в 2014 году. И даже тогда это было сделано в ограниченном и взвешенном масштабе», – утверждает Блинкен.
«В дополнение к этому НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Оно не могло и не стало бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основана НАТО», – изложил свою версию госсекретарь США.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По его словам, бывшего лидера СССР Михаила Горбачева «напрямую спрашивали об этом в интервью в 2014 году, и он очень четко сказал, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась на переговорах по объединению Германии, которые положили конец холодной войне». «Обещания того, что НАТО не будет расширяться, не было. Госсекретарь [США] Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989–1992 гг) говорил то же самое», – утверждает Блинкен. «Членство в альянсе всегда было решением НАТО и тех стран, которые стремятся в него войти, и никого другого», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Порошенко захотели лишить всего имущества
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Украинская прокуратура направила ходатайство об аресте всех активов и имущества бывшего главы государства и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Ходатайство было направлено в Печерский суд Киева, его уже начали рассматривать, сообщил источник в суде «Страна.ua».
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
В ЛНР объявили военные сборы для резервистов
Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты.
«Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости».
Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».
Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года.
Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям
Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.
«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.
«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.
Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.
США оценили влияние помощи ОДКБ Казахстану на переговоры с Россией
Отправка Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворцев в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров России и США, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу сообщить, сказалось ли направление контингента ОДКБ в Казахстан на планах проведения Москвой и Вашингтоном переговоров по безопасности.
«Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», – отметила Псаки. Вопросы относительно российского участия в контингенте ОДКБ, отправленном в Казахстан, она рекомендовала задавать Москве.
В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за развертыванием миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. «Я скажу, что США и, откровенно говоря, весь мир будут следить за любыми нарушениями прав человека», – сказал Прайс.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности свободы СМИ в Казахстане.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
Напомним, в декабре минувшего года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российско-американские переговоры в Женеве должны начаться 10 января, 12 января соберется Совет Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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Украина и Турция активизировали сотрудничество военных разведок
Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении и активизации сотрудничества, сообщает главное управление разведки украинского минобороны.
«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», – говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.
Главы военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.
Отмечается, что была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.
Ранее Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей, а украинские разведчики провели учения вблизи Крыма.
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Посол Украины в Германии усомнился в «трезвом немецком взгляде»
Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что России удастся «если не заблокировать, то по крайней мере затормозить» продвижение Украины в НАТО.
«Хотя нам нельзя говорить: «Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже», – приводит его слова «Европейская правда».
Мельник опасается, что «страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд». Кроме того, как отметил посол, украинской стороне постоянно напоминают, что для членства в ЕС и НАТО Украине нужен «прогресс в реформах», передает РИА «Новости».
Напомним, Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».