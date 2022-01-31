|
|
Западные СМИ объяснили, до чего довела США «игра мускулами»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Соединенным Штатам необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией, пишет The New Yorker.
По мнению профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, а также научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт, сложилось особое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент – после развала Советского Союза, передает РИА «Новости».
«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», – отмечает Саротт.
При этом она добавила, что весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» – это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно «играть мускулами». По ее словам, во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».
«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году – столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», – выразила мнение автор статьи.
Также историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия. «Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: «Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, – только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты», – процитировала историк экс-президента США.
Как резюмировала Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
|
|
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
|
|
Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лондон пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
|
|
Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать – расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
-
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кандидат в президенты Франции сочла правомерными претензии России к НАТО
|
|
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 3 заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной.
«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза», – цитирует ее РИА «Новости».
Кроме того, она приветствовала диалог между Францией и Россией.
«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО – альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ», – добавила Пекресс.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может придерживаться пророссийских взглядов, как и другой кандидат в президенты Франции – основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.
Согласно соцопросу Ipsos-Sopra Steria, Пекресс занимает третье место в предвыборной гонке. На втором месте расположилась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а на первом – действующий президент Эммануэль Макрон.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
МИД России в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель рассказал, кто может заменить российский газ
Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Трамп назвал причины кризиса вокруг Украины
|
|
Россия может взять под контроль Украину, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас). По его словам, причинами кризиса на Украине является мягкая политика Джо Байдена и его уступки в Европе.
Он заявил, что глава американского государства Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер продемонстрировали «фиглярство высшей пробы».
По словам Трампа, в США «инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются». «Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заявил: «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?». Он сказал, что в период его президентства Россия «даже не мечтала об этом, не осмелилась бы это сделать». Трамп заявил, что у него с главой российского государства Владимиром Путиным «были хорошие отношения», хотя Путин «не был рад» тому, что Трамп, как заявил сам экс-президент, «разрушил сделку» по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Экс-президент США прокомментировал разговор Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским: «Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок». «Президент Украины вроде бы говорил ему: «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. По его мнению, «большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами». Другие страны решили, что «им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями», пусть «все делают тупые американцы», сказал Трамп. Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Трамп считает, что некомпетентность Байдена создает угрозу Третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Он заявил, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».
Кроме того, он заявил, что «все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас» для американцев – «не украинская, а американская граница». Он посетовал, что США ничего «не делают по этому поводу – впускают людей и понятия не имеют, кто они такие».
В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
В НАТО выразили готовность заставить Москву «заплатить высокую цену»
|
|
НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, однако в случае эскалации заставит Москву «заплатить высокую цену», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что альянс готов приступить к диалогу с Россией, так как «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», а в случае политического решения выиграют все, передает РИА «Новости».
Тем не менее альянс «готов к худшему», добавил генсек.
«Если Россия еще раз применит силу против Украины, она должна будут заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», – заявил он.
По словам Столтенберга, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного, «в случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил».
Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.
«Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо», – заключил генсек НАТО.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
|
|
Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
-
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину
|
|
Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» России на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан. «Этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – отметил он.
Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.
«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.
Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».
«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.
Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков объяснил острую заинтересованность США в конфронтации с Россией на Украине
|
|
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».
«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.
Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».
Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России
Североатлантический альянс разместит у российских границ больше сил, если Россия применит силу против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине».
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России
|
|
Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, Евросоюз сделает себе только хуже, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», – приводит «ИноТВ» слова Мерца в интервью Die Welt. Так он прокомментировал призывы ЕС отключить Россию от SWIFT.
Еще одна ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», – объяснил председатель немецкой партии.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД