На Украине рассказали о новом обмане Нафтогаза

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26 января, среда | Последнее обновление — 17:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
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Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики.
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Поскольку нет и не предполагается взаимопонимания, отсутствуют схожие культурные ценности, то невозможна и классическая дипломатия, принявшая свой нынешний вид в 1970-х.
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине рассказали о новом обмане Нафтогаза
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Украинский Нафтогаз убеждает власти и граждан в наличии необходимых резервов газа в стране, но при этом сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц, написал в своем блоге на сайте «Корреспонент.нет» соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Нафтогаз» оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы», – передает его слова РИА «Новости».
Корольчук напомнил, что с начала года Украина дважды «потеряла сознание», подойдя к критической отметке отбора топлива, что объясняется не только высокими ценами на него, но и периодами морозов.
Эксперт считает, что Украина не сможет избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров.
«В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной», – заключил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у жителей страны нет причин для паники, в том числе из-за ситуации в энергетической сфере. При этом половина украинской промышленности оказалась под угрозой закрытия из-за колоссального роста цен на природный газ.
США запретили Белоруссии помогать «вторжению» на Украину
Если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «в последние дни» Вашингтон «дал понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров». Прайс не исключил, что НАТО в ответ увеличит силы альянса в соседних с Белоруссией государствах, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
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Украина выдвинула требование к президенту Хорватии
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Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, заявил украинский МИД.
Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.
Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
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Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
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Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
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Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
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США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину
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США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки рассказала, что США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности».
Псаки также сообщила, что власти США «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и возможность перенаправления» газа в Европу.
По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала она.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник
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Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян, заявил бывший советник главы государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
По его словам, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.
«Со спутником... Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», – написал Колесник в Facebook.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
Премьер Хорватии сравнил президента с «российским чиновником»
Заявления президента Хорватии Зорана Милановича об Украине являются «недействительными», правительство не имеет к ним отношения, заверил глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович.
По словам Пленковича, «в первую минуту» он «подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник». Пленкович «не знает, о каких солдатах думает» Миланович. Премьер заявил, что дважды был на Украине, «там нет» военных Хорватии, а хорватский «контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад». «Это все недействительные заявления», – приводит его слова ТАСС.
При этом министерство иностранных и европейских дел Хорватии опубликовало рекомендации своим граждан о нежелательности посещения Украины «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине и сосредоточением ВС России в областях вблизи с границей с Украиной».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
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Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России
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Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, сообщает Bloomberg.
Так, согласно одному из документов, на которые ссылается Bloomberg, Германия боится, что поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом источники уточняют, что речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2». Другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов, передает РИА «Новости».
Исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине, сказал источник.
Германия готова ввести санкции против банков, импорта металлов и химикатов, экспорта предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Возможны санкции в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях, госдолга и рынка капитала для государственных предприятий.
Также санкции могут коснуться запретов на поездки и замораживание активов крупного бизнеса, инвестиций, возможен запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
CNN указал Харьков российским городом
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Телеканал CNN в прямом эфире назвал Харьков российским городом во время показа сюжета о военных учениях России.
На протяжении 20 секунд в правом верхнем углу экрана высвечивалась надпись «Харьков, Россия», передает RT.
По мнению телеканала, именно в этом городе российские военные якобы проводили маневры.
На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику. Позже Зеленский опроверг свои слова о «возможной» оккупации Харькова.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В Совфеде уличили США в намерении спровоцировать перебои поставок газа в Европу
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«Если на Украине возобновится полномасштабная гражданская война, то одним из следствий этого будет проблема с поставками газа в Европу. Видимо, этот сценарий входит в планы США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину, а ЕС задумался о введении санкций против России в случае сбоев.
«Намеки американцев европейцам на перебои поставок российского газа в Европу через Украину – это история с душком. Думаю, США прилагают определенные усилия к тому, чтобы такая проблема возникла. Это им выгодно, поскольку в таком случае они смогут занять европейский рынок своим сжиженным газом», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Не исключено, что это один из элементов нынешней политики США, которые заняли позицию односторонней поддержки Украины, что никоим образом не способствует нормализации ситуации, а самое главное – еще больше провоцирует дальнейшую эскалацию вокруг Украины», – полагает сенатор.
Он также обратил внимание на то, что куда больше поставкам газа через Украину в Европу угрожает вооружение Киева Западом. «Американские поставки оружия на Украину провоцируют Киев на силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Если там возобновится гражданская война, которую мы наблюдали в 2014–2015 годах, то одним из следствий будет проблема с поставками газа в Европу. Это понятно по определению. И такой сценарий совершенно точно не входит в планы России. Но, увы, судя по всему, этот сценарий входит в планы и намерения американской стороны», – отметил Косачев.
Схожей точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Одна из возможных задач Соединенных Штатов – через конфликт ограничить подачу нашего газа в Европу в интересах американских поставщиков. Для этого же Вашингтон блокировал «Северный поток – 2». А Евросоюзу надо думать не о новых санкциях против Москвы, а о немедленном запуске нового газопровода и сдерживании Киева в рамках Минских соглашений», – заключил сенатор.
В среду утром пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала Псаки. Напомним, что Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа.
В этот же день издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «ограничения поставок» газа.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
При этом постпредство России при ООН указало на американское оружие на Украине и флот США у берегов России. Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. До этого Песков сообщал, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
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Турчак предложил отправить оружие в ДНР и ЛНР
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Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – приводит слова Турчака телеканал «Россия 24», передает ТАСС.
По его словам, представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании.
«В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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СМИ сообщили о содержимом груза военной помощи США Киеву
Груз военной помощи от США Украине включает 300 противотанковых комплексов Javelin с боеприпасами к ним, сообщил журнал Newsweek.
В состав груза также вошли вооружения для уничтожения бункеров, добавляет издание, не уточняя подробности, передает ТАСС.
Уточняется, что о том, что Киев получил 300 комплексов Javelin, сообщили также телеканал Fox News и журналист американского портала BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.
Во вторник на Украину прибыла третья партия летального оружия. Предыдущая поставка американского оружия на Украину общим весом более 80 тонн была 24 января.
В минувшую субботу Украина получила от США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».
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В ДНР назвали необходимые для защиты от украинской агрессии вооружения
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«В первую очередь республика нуждается в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять украинским беспилотникам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он отреагировал на призыв российского сенатора Андрея Турчака поставить вооружения республикам Донбасса.
«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия. Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – говорит депутат Народного совета – парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
Политик добавил, что в Донецке приветствуют инициативу первого зампреда Совфеда, главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который призвал в среду поставить оружие в ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – добавил Бердичевский.
По словам Турчака, «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Турчак подчеркнул, что представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Накануне на Украину прибыла из США третья партия летального оружия общей стоимостью 200 млн долларов. Предыдущая поставка была осуществлена в конце прошлой недели. В минувшую субботу Украина получила от США в том числе боеприпасы общим весом более 90 тонн. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов.
Ранее посольство России в Лондоне предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта. По информации МИД России, только за последние несколько дней Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений.
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На Украине ужаснулись состоянием бомбоубежищ в Харькове
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Украинское издание «УНИАН» опубликовало фоторепортаж, в котором показало состояние бомбоубежищ в Харькове, как сообщают журналисты «состояние некоторых из них просто ужасает».
«В Харькове осмотрели бомбоубежища. Состояние некоторых из них просто ужасает. Тем временем местные власти успокаивают горожан: процесс расчистки и подготовки укрытий идет полным ходом. Как сообщили в Харьковском городском совете, в жилых домах города размещены около 4 тыс. 200 простейших укрытий, которые рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов», – пишет издание «УНИАН».
Между тем, заместитель начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий сообщил, что «идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась».
Кроме того, по его словам, в Харькове есть еще более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что «всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 миллиона жителей города».
Ранее власти Киева провели проверку состояния бомбоубежищ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Байден счел «российское вторжение» на Украину способным «изменить мир»
Если Россия «вторгнется в целую страну», это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны, заявил президент США Джо Байден.
Байден полагает, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, «если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны». По его словам, «это изменит мир», передает РИА «Новости».
Президента США спросили, растет ли «угроза вторжения» России на Украину. Байден заявил, что будет «предельно честен». По его словам, «это немного похоже на гадание на кофейной гуще». Он сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы Украины», в том числе в Белоруссии, передает ТАСС.
Напомним, Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за напряженности вокруг Украины, но эти трудности померкнут перед последствиями, которые обрушатся на российскую экономику в случае эскалации.
Прайс заявил: «Не только мы предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом, <…> российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год», – передает ТАСС.
«То, что мы видим сейчас – ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь госдепартамента заявил, что США «не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны». При этом «деэскалация» не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении», пояснил он.
Прайс также сообщил, что США пока не передали России свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, ответ США не содержит «сюрпризов» для России. Прайс отметил, что в ходе многочисленных дипломатических контактов западные союзники довели до сведения Москвы, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Ко второй категории относится, в частности, российское требование нераспространения НАТО на восток.
Прайс подтвердил, что США обсуждали свой письменный ответ с Киевом. «Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», – сообщил он.
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Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку американского президента Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил Прайс, добавив, что «у наций есть право выбирать партнерства и альянсы», «дверь НАТО всегда должна оставаться открытой» и что «не США должны говорить о позиции НАТО».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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