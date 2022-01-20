Цены на газ убивают украинскую экономику

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20 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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России удалось заработать в 2021 году рекордную сумму

Экономика России готова к опасностям Abdurrahman Antakyali/Keystone Press
Agency/Global Look Press
В прошлом году экспорт из России более чем в три раза превысил импортные операции. Профицит счета платежного баланса поставил новый исторический рекорд в 120 млрд долларов. Это позволило России накопить небывалые в истории резервы – еще в августе они превысили 600 млрд долларов. Сможет ли Россия продолжить макроэкономический успех в 2022 году? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Жители стран Прибалтики в ужасе от счетов за услуги ЖКХ

Счета за электричество приводят в ужас жителей стран Прибалтики Zuma/ТАСС
«Такого беспредела не было еще никогда!». «Последние деньги отдаю за электричество и отопление». Все это – цитаты из высказываний жителей Прибалтики в соцсетях, такими словами они реагируют на резкое повышение цен на электроэнергию и отопление. Жители демонстрируют счета с астрономическими суммами. Как же на это реагируют власти прибалтийских стран? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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К войне на Украине может привести любая провокация

Игорь Гужва
Игорь Гужва, журналист
Означает ли крайне малая вероятность начала войны по инициативе России то, что войны не будет? К сожалению, нет. Инициаторы могут быть с другой стороны. Подробности...
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Американские технологии казахского протеста

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Максим Климов, капитан 3 ранга в запасе, военный эксперт
Какими бы хорошими ни были «ноги» подводной лодки, главным продолжают оставаться «кулаки» – реальные возможности оружия, средств защиты и обнаружения. То, что в первую очередь определяет победу в подводной войне. И именно здесь у России есть решающее преимущество перед иностранными конкурентами: антиторпеды. Подробности...
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    Цены на газ убивают украинскую экономику

    Даже хлеб стал жертвой газового кризиса на Украине
    		   20 января 2022, 17:15
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    Половина украинской промышленности оказалась под угрозой закрытия - а все из-за колоссального роста цен на природный газ. Как это прямо сейчас сказывается на украинских производителях и гражданах этой страны, какие заводы закрываются прежде всего - и причем тут повышение цен на самые основные продукты питания?

    Рекордные цены на газ дают первые негативные плоды на Украине. Сразу три предприятия стекольной отрасли страны полностью остановили работу. В профильной ассоциации «Стекло Украины» жалуются на засилье импорта, высокие цены (на газ сегодня приходится половина себестоимости их продукции) и говорят об угрозе коллапса всей отрасли –  а это потеря как минимум 12 тыс рабочих мест. Серьезны ли эти предупреждения и какова ситуация других отраслях?

    На голодном пайке

    Похоже, что серьезны. Согласно оценке Украинского союза промышленников и предпринимателей, при январском тарифе на газ (52,7 грн или 142 руб. за кубометр) уже в январе до 50% всего промпроизводства на Украине может стать убыточным.

    Цитата: «По многочисленным сообщениям производителей стекла, почти треть предприятий отрасли остановились в производстве. Поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на направляемый газ, однако на выходе продукции нет». Сами стекольщики уточняют, что можно сэкономить до 1,5 грн на кубометре, купив газ у других поставщиков, но тогда нет полной гарантии его поставки, а они себе этого позволить не могут.

    Кроме стекольщиков в непростой ситуации оказались производители хлеба и молочной продукции. Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что без снижения тарифа на газ розничные цены на хлеб могут вырасти на 30% и даже больше. Отдельные производители уже повысили цены на 25% в сравнении с декабрем. И неудивительно: стоимость газа в январе 2022 года составляла 20% в структуре отпускной цены хлебозаводов, тогда как в январе 2021-го – всего 2%.

    Хотя роскошь самостоятельно повышать цену могут себе позволить в основном мелкие производители. А вот крупные, с дистрибуцией через крупные торговые сети, находятся в более сложном положении. По словам главы Запорожского регионального союза предпринимателей Елены Еременко, в регионе сразу несколько производителей («Хлебодар», «Урожай», «Вольняночка») находятся на грани банкротства. Из-за жестких контрактов с торговыми сетями они вынуждены работать в убыток.

    Как раз эти контракты до поры и ограждают многих украинцев от реальных цен на продукты питания. Ведь большинство торговых сетей стараются держать наценку на тот же хлеб на минимальном уровне. В дополнение к этому правительство на днях вернуло ограничение наценки на социальные виды продовольственных продуктов, в т.ч. на два вида хлеба. Но это означает, что эти убытки супермаркеты попросту разбросают на другие категории товаров.

    К тому же генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков уже предупредил, что такое решение правительства чревато перебоями поставок данных товаров, в т.ч. хлеба: «…вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования… производители сегодня вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться».

    Все это явно требовало срочного вмешательства правительства и оно состоялось: Кабмин Украины до конца карантина ввел предельную торговую надбавку на хлеб, предоставив пекарям взамен возможность покупать газ по льготным ценам. Одних в ручном режиме спасли, но что с остальными?

    Впрочем, пекари еще в относительно неплохой ситуации – хлеб перестанут покупать лишь тогда, когда денег не будет совсем. А вот молочники ценового удара уже не выдерживают: в начале года о прекращении работы заявил Яготинский маслозавод – крупнейшее предприятие в своей отрасли.

    «Начиная с 1 января 2022 года, ООО "Яготинский маслозавод" вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», – говорится в письме, адресованном партнерам предприятия. В письме перечислены и другие причины (дебиторская задолженность сетей, невозможность повышать цены из-за возврата госрегулирования), однако добил молочников именно тариф на газ. 

    Основатель торговой марки «Трапеза» и «Аттуаль» Алавди Халидов (бакалея) попытался обосновать потребителям безальтернативность повышения розничных цен в открытом письме: «Судите сами если, например, стоимость газа в себестоимости производства одного килограмма крупы в сентябре 2021 года составляла примерно 3,38 грн., то в ноябре 2021 года уже 8,05 грн, а в январе 2022 стоимость газа на килограмм крупы составляет уже 12,19 грн». По оценке бизнесмена, предприятие Trapeza обеспечивает потребительский рынок крупами на 30-40%. И угроза его остановки (без повышения отпускных цен) привела бы не только к скачку цен на рынке, но и физическому дефициту продукции. 

    Владельцы бизнеса нечасто снисходят до общения с рядовыми потребителями, то есть дело действительно серьезное. Северодонецкий «Азот» (производство удобрений) в январе опроверг информацию о приостановке производства, которую ранее распространили ряд СМИ. Но и тут поводов для оптимизма мало: «Если летом тонна, например, селитры стоила 8000-11 000 грн, то сейчас уже 25 000-27 000 грн», – пояснил в комментарии LIGA.net фермер Александр Супрун. В УКАБ (Украинский фонд аграрного бизнеса) уже подсчитали, что объем планового внесения азотных удобрений может снизиться на 9% (-430 тыс тонн), а урожай 2022 года – на 5%. 

    И это двойной удар. Во-первых, за рост стоимости удобрений в конечном счете заплатит покупатель. А снижение урожайности дополнительно подстегнет розничные цены. Наконец, 430 тыс. тонн ожидаемого снижения – это еще не весь удар по производителям удобрений.

    Такой резкий рост стоимости приведет к росту их импорта и контрабанды (из РФ и Белоруссии – в настоящее время Украина запретила импорт удобрений оттуда). Более 50% валового выпуска всей сельхозпродукции на Украине производят фермеры с площадью с/х земли до 500 га. Вряд ли все они могут себе позволить закупать удобрения втридорога – мол, все равно экспортная выручка все компенсирует.

    Газовая незалежность отдельно взятого фермера

    Некоторые украинские бизнесмены нашли для себя неожиданный выход: они заменяют трубопроводный газ сжиженным. «Точных данных роста по промышленности у нас пока нет, но уже понятно, что структура потребления заметно изменилась. Если в начале лета 90% сжиженного газа потреблялось транспортом, а 10% приходилось на всех остальных потребителей, то сейчас это соотношение составляет как минимум 80/20», – заявляет генеральный директор Украинской ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко. Владимир Панов из компании «СВГ Трейд» даже более категоричен: по его мнению, пропорция уже 65/35.

    По словам директора «Укравтономгаз» (компания продает услуги проектирования и монтажа автономных систем газоснабжения) Андрея Дорофеева, переход на пропан-бутановую смесь начинает окупаться уже при ценнике трубопроводного газа в 20 грн за кубометр. А при нынешних ценах срок окупаемости такой системы – от 15 до 60 суток. Основные потребители – те же аграрии (зерносушилки, парники, птицефермы, молочные производства).

    Впрочем, универсальность этого решения в долгосрочной перспективе под вопросом: рано или поздно такие системы установит большинство производителей, и тогда все столкнутся уже с дефицитом или высокими ценами на сжиженный газ. Дело в том, что сжиженный газ тоже вошел в перечень товаров, наценка по которым теперь регулируется правительством. А нарастить импорт СУГ, чтобы заместить им потребление промышленности будет проблематично, ведь основные поставщики – РФ, Белоруссия, Казахстан, (суммарно 68,5% рынка в 2021 году) т.е. страны, с которыми у Украины непростые отношения. 

    «Россия за последние четыре года субсидировала экономику Украины за счет занижения цен на газ в объеме $35,4 млрд», – писал Владимир Путин лидерам ЕС еще в апреле 2014 года. То что мы наблюдаем теперь – это выход украинской промышленности из тепличных условий в рыночные. Выход, о котором Украину и ее теперешних патронов уже давно предупреждали.


     
     
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