Генсек НАТО исключил размещение войск на Украине

Шарий: В Германии растет понимание того, что Украине давно пора заткнуться

«В Берлине идет обсуждение того, что некоторым украинским дипломатам и политикам давно пора заткнуть пасть», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее сразу несколько политиков Украины выступили с обвинениями в адрес Германии из-за отказа продать Киеву оружие.

«В Германии к Украине относятся, как к психованному ребенку. Это государственное образование находится вне критики Евросоюза. Поэтому немцы до последнего будут делать вид, что не замечают ненормального поведения. Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.

«Это касается, например, посла Украины в Германии Мельника, который постоянно что-то требует. После ухода в отставку адмирала ВМС ФРГ за слова о Крыме он требовал от правительства Германии наказать его еще больше. От постоянных требований в Берлине закономерно нарастает отторжение и недовольство циничной политикой Киева, – пояснил эксперт. – Растет понимание того, что это мерзко, и Украине давно пора заткнуться, учитывая, что именно Германия дает ей деньги, а также во многом от ее решения зависит вступление Украины в ЕС».

«Но украинские политики как будто не замечают этого – постоянно что-то требуют и хамят. И это даже не жлобство рядовых исполнителей, а четкая государственная политика. Дипломатов и политиков Украины готовят, как торговых представителей, чтобы своим хамским и грубым поведением они смогли выбить какие-то преференции. Их этому обучают», – указал Шарий.

«В итоге, когда долгое время не обращаешь внимания на чудачества психбольного, он в какой-то момент теряет берега и идет в атаку. Думаю, что Германия должна это прекратить. Причем, если они раньше разговаривали с Зеленским дипломатично, то теперь ему пора сказать прямым текстом, что поведение Украины неадекватно, потому что он этого, видимо, не понимает», – подытожил собеседник.

Во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Берлина блокировать поставки оружия на Украину, заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины».

Кулеба сказал, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины». Для Киева и Берлина такой момент наступил «по ряду фундаментально важных вопросов», он отметил «поддержку мощнейших санкций против России со стороны Германии», «Северный поток – 2» и «вопрос поставок оружия», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

В частности, как заявил Кулеба, Германия может сама предоставить оружие, разрешить третьей стране передачу оружия Украине и поддержать закупку Украиной оружия через систему НАТО. По мнению министра, в вопросе закупки через систему НАТО «вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то».

В этот же день депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что комитеты парламента по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили письмо в Бундестаг.

Она заявила, что Берлин «подрывает хорошие отношения» двух стран. По мнению депутата, «не вооружать» Украину в сложившейся ситуации, «да еще препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно», передает ТАСС.

Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2».

Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева. «Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.

«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.

Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению. Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – заявил он.

Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.

Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.

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