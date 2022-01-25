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Генсек НАТО исключил размещение войск на Украине
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что альянс не будет размещать боевые подразделения на Украине.
«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», – заявил генсек, сообщает РИА «Новости».
Также он заявил, что НАТО отправит ответ на предложения РФ по безопасности на этой неделе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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Шарий: В Германии растет понимание того, что Украине давно пора заткнуться
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«В Берлине идет обсуждение того, что некоторым украинским дипломатам и политикам давно пора заткнуть пасть», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее сразу несколько политиков Украины выступили с обвинениями в адрес Германии из-за отказа продать Киеву оружие.
«В Германии к Украине относятся, как к психованному ребенку. Это государственное образование находится вне критики Евросоюза. Поэтому немцы до последнего будут делать вид, что не замечают ненормального поведения. Но при этом внутри политического истеблишмента страны идет жаркое обсуждение того, что давно пора заткнуть пасть многим украинским дипломатам и политикам», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Это касается, например, посла Украины в Германии Мельника, который постоянно что-то требует. После ухода в отставку адмирала ВМС ФРГ за слова о Крыме он требовал от правительства Германии наказать его еще больше. От постоянных требований в Берлине закономерно нарастает отторжение и недовольство циничной политикой Киева, – пояснил эксперт. – Растет понимание того, что это мерзко, и Украине давно пора заткнуться, учитывая, что именно Германия дает ей деньги, а также во многом от ее решения зависит вступление Украины в ЕС».
«Но украинские политики как будто не замечают этого – постоянно что-то требуют и хамят. И это даже не жлобство рядовых исполнителей, а четкая государственная политика. Дипломатов и политиков Украины готовят, как торговых представителей, чтобы своим хамским и грубым поведением они смогли выбить какие-то преференции. Их этому обучают», – указал Шарий.
«В итоге, когда долгое время не обращаешь внимания на чудачества психбольного, он в какой-то момент теряет берега и идет в атаку. Думаю, что Германия должна это прекратить. Причем, если они раньше разговаривали с Зеленским дипломатично, то теперь ему пора сказать прямым текстом, что поведение Украины неадекватно, потому что он этого, видимо, не понимает», – подытожил собеседник.
Во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Берлина блокировать поставки оружия на Украину, заявил, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины».
Кулеба сказал, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины». Для Киева и Берлина такой момент наступил «по ряду фундаментально важных вопросов», он отметил «поддержку мощнейших санкций против России со стороны Германии», «Северный поток – 2» и «вопрос поставок оружия», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
В частности, как заявил Кулеба, Германия может сама предоставить оружие, разрешить третьей стране передачу оружия Украине и поддержать закупку Украиной оружия через систему НАТО. По мнению министра, в вопросе закупки через систему НАТО «вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то».
В этот же день депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что комитеты парламента по интеграции в ЕС, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству направили письмо в Бундестаг.
Она заявила, что Берлин «подрывает хорошие отношения» двух стран. По мнению депутата, «не вооружать» Украину в сложившейся ситуации, «да еще препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно», передает ТАСС.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул
Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2».
Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева. «Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению. Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – заявил он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозван из Рады
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Решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Украину, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Как сообщала «Европейская правда» в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата. Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
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В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду
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Представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», потасовка произошла во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции попытались прорваться к центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. Это стало причиной драки.
У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.
Как сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале, «SaveФОП» грозятся прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты.
Ранее митингующие в Киеве забросали монетами здание администрации президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, заявив, что эти деньги «на билет в Ростов».
В Госдуме назвали фильмы с Зеленским «политической порнографией»
Первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев предложил убрать фильмы с участием комедийного актера Владимира Зеленского, который сейчас занимает пост президента Украины, из эфира российских телеканалов.
Журавлев заявил в Facebook, что в России показывают «сериалы с Зеленским», а «миллионы наших граждан это смотрят». Журавлев подчеркнул, что «в это же время новостные СМИ сообщают, что Зеленский упорно готовится к войне с Россией». «Мы-то не хотим, но он хочет», – отметил депутат.
Он полагает, что «пора убрать фильмы» с участием Зеленского «из эфира». «Иначе это выходит какая-то политическая порнография с элементами вражеской пропаганды!» – заявил замглавы думского комитета.
Напомним, Зеленский в интервью The Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. В молодости Рейган был актером и в общей сложности снялся в 54 фильмах.
Украинский генерал испугался «захвата» Россией восьми восточных регионов
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В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может «захватить» восемь регионов на востоке страны, заявил командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
По его словам, речь в том числе идет о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Павлюк заявил, что такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Черному морю, передает РИА «Новости».
Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны «находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году».
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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине
В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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Киев перебросил РСЗО и танковые соединения в Донбасс
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения, сообщила народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили, что Киев активно стягивает в регион «вооружение для формирования ударных групп». Уже «зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», передает РИА «Новости».
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Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
США сократили срок лицензий «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
Министерство финансов США сократило срок лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ», которые позволяют компании, находящейся под санкциями, работать с поставщиками и контрагентами. Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года, сообщил представитель финансового ведомства.
Как сообщило агентство Reuters, это связано с существующей возможностью «вторжения» России на Украину. Речь идет о продлении двух так называемых генеральных лицензий, одна из которых касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней, передает «Коммерсант».
Отмечается, что новые лицензии выданы на более короткий период – 90 дней. «Разрешения продлены на меньший период из-за текущей ситуации с Россией. Решение о дальнейшем продлении будет приниматься с учетом поведения России»,сказал представитель Минфина.
Он уточнил, что прежние лицензии должны были истечь уже 26 января.
Пресс-служба «Группы ГАЗ» не стала комментировать заявление минфина США, передает РИА «Новости».
«Мы не комментируем», – сообщили в пресс-службе.
Ранее власти США продлили для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 26 января 2022 года и устанавили такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.
Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
Германия уведомила Киев о намерении начать эвакуацию дипломатов
Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию – США, Великобритания, Австралия и Германия», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее сообщалось, что власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за возможного обострения ситуации, австралийским гражданам советуют покинуть страну.
Также сообщалось, что Франция, Британия и США эвакуируют своих дипломатов или только их семьи с Украины.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Позже Боррель заявил, что главы МИД ЕС сошлись во мнении, что сейчас нет необходимости в каких-либо мерах, связанных с эвакуацией сотрудников дипмиссий с Украины.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
СМИ: В Киеве после стычек с полицией скончался один из участников митинга предпринимателей
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Депутатов Верховной Рады Украины эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих. Сообщается о погибщем в ходе беспорядков.
Украинские издания пишут, что один из участников митинга предпринимателей в Киеве скончался после стычек, сообщает РИА «Новости». «Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента. Факт смерти пока не подтвержден официально», – приводит агентство сообщение украинского издания «Вести».
Также сообщается, что украинские силовики оттеснили участников митинга предпринимателей от здания Верховной рады Украины в Киеве, но это спровоцировало новую волну столкновений с полицией.
Митингующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных участников акции. Официальной информации о задержанных и пострадавших пока нет.
Напомним, представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
В Израиле ожидают волну эмигрантов с Украины в случае обострения в Донбассе
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«Всего, по разным оценкам, на Востоке Украины есть не менее 75 тысяч человек, имеющих право на репатриацию», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Кнессета Татьяна Мазарская. В воскресенье угроза гражданам Украины еврейской национальности обсуждался на уровне правительства Израиля.
«Я не буду углубляться в сферу украинско-российских отношений – оставим это дело дипломатам и лидерам России и Украины. Но для меня совершенно очевидно, что в одном вопросе Израиль не может оставаться в стороне. Мы должны позаботиться о репатриантах с Восточной Украины, которые, в случае потенциального обострения, могут приехать в Израиль. Всего, по разным оценкам, там есть не менее 75 тысяч человек, имеющих право на репатриацию», – заявила Татьяна Мазарская, депутат Кнессета – парламента Израиля от партии «Еш Атид» («Есть будущее»), входящей в правящую коалицию.
Собеседница подчеркнула: профильными органами власти уже были приняты некоторые меры для того, чтобы встретить новую волну репатриантов – иммигрантов еврейской национальности, которые могут получить израильское гражданство. Так, консульский отдел МИД страны «в свете сложившейся в Украине ситуации» просит израильтян заполнить анкету на официальном сайте посольства Израиля в Украине (на украинском, русском или иврите). «В кризисной ситуации это позволит быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории страны», – отметила Мазарская.
При этом депутат от одной из правящих партий выразила опасение: из-за бойкота оппозиции в Кнессете не собирается профильная Комиссия по интеграции новых репатриантов. Как бы то ни было, в обсуждение вопроса о возможном приеме большого количества соотечественников с Украины уже включилась исполнительная власть. В воскресенье прошло специальное совещание с участием сотрудников нескольких ключевых ведомств, в том числе канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета, МИД, Минобороны – а также организации «Сохнут» (Еврейского агентства), сообщила депутат Мазарская.
На этой встрече представители агентства и других общественных организаций не исключили сценария, при котором власти Израиля должны будут в кратчайшие сроки доставить в страну евреев Восточной Украины, сообщает тель-авивское издание «Гаарец».
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, отметил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что угроза провокаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе сейчас выше, чем ранее.
В воскресенье управление народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». В понедельник замначальника управления НМ ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева республика ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
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