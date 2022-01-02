Французы решили потеснить российские танки в Индии

Французская компания Nexter изучает варианты возможной поставки Индии танков Leclerc вместо российских «Армат», говорится в документах, опубликованных Национальным собранием Франции.

Власти Индии официально возобновили программу по военно-техническому обновлению «Боевые машины будущего» (Future Ready Combat Vehicle, FRCV). Целью программы декларируется «приобретение современных боевых танков для замены устаревших T-72 и бронетехники для командования, инженеров, мобильной артиллерии и противовоздушной обороны».

В рамках этой программы Нью-Дели направил запросы производителям танков «Армата», американского M1 Abrams, немецкого Leopard 2, южнокорейского K2, турецкого Atalay, сербского M-84, украинского T-84, итальянского Ariete, израильского Merkava, британского Challenger GB и французского Leclerc. Нью-Дели планирует приобрести 1770 машин и передачу технологий, которые позволят производить танки в Индии.

«Кажется, танк Leclerc с массой всего 55 тонн, хорошей подвижностью, двигателем мощностью 1500 л.с. и превосходной системой стрельбы имеет наибольшие шансы», – указывается в переписке депутата Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян с министерством обороны страны.

Первые танки должны быть приняты на вооружение уже в 2030 году. В Nexter указали, что вместе со своим немецким партнером – компанией Krauss Maffei Wegmann – анализируют свои возможности, отвечающие требованиям Индии, в том числе – по поводу синергии в производстве машин.

В минобороны признали, что «стратегические перспективы» сотрудничества с Индией «многообещающие», но также подчеркнули, что процедуры, относящиеся к индийским программам перевооружения, «часто бывают долгими и сложными».

В конце прошлого месяца стало известно, что Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы «Армата», тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», – цитирует РИА «Новости» Решетникову.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин осуществил свой первый с начала пандемии зарубежный визит, и им оказалась поездка в Индию. В центре визита были традиционно – поставки российских вооружений.

Месяцем ранее в Индию начались поставки зенитных ракетных комплексов С-400, но другие оружейные сделки застопорились. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит на высшем уровне поможет российской «оборонке».

Добавим, что Франция не впервые «выбивает» Россию с индийского рынка – в 2019 года Нью-Дели купил французские истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ.

Economic Times писал в этой связи, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ. Кроме того, в материале указывалось, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.

Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, говорилось в материале. При этом ET признало, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.

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