Арбатова: Россия – не третий мир, чтобы привлекать футболистов сексресурсом

Шутка ЦСКА о том, что в России много Наташ и это понравилось турецкому футболисту, заслуживает номинации «Сексист года», сказала газете ВЗГЛЯД писатель Мария Арбатова. Так она прокомментировала скандальный ролик ЦСКА по поводу перехода в столичный клуб турецкого футболиста Юсуфа Языджи. В свою очередь, специалист по рекламе Дмитрий Лекух объяснил причины появления ролика ЦСКА с таким содержанием.

«Если бы ролик не был удален из соцсетей, то явно оказался бы в номинации на премию «Сексист года». Тем более Турция – страна сексуального туризма для обоих полов. На определенных форумах женщины обсуждают свои поездки в Турцию как в страну сексуального туризма. Поэтому со всех точек зрения такой ролик неприличен в цивилизованном обществе», – считает писатель и сценарист Мария Арбатова.

В среду в Instagram ЦСКА появился ролик с шуточной перепиской клуба с игроком сборной Турции Юсуфом Языджи, который перешел в стан армейцев из французского «Лилля» на правах аренды до конца сезона. В ней футболисту, который сначала якобы отказывается от перехода в московскую команду, сообщили, что в России «много Наташ», на что спортсмен отвечает «5 минут, уже еду». Ролик был быстро удален, но собрал тысячи просмотров, а также разошелся по разным соцсетям и Telegram-каналам.

Позже глава CSKA TV Катерина Кирильчева, которая предложила идею ролика, извинилась за скандальное видео. Как сообщает «Матч ТВ», Кирильчева признала, что ролик вышел оскорбительным и неуместным. По ее словам, Медиагруппа реализовала вариант с шуточной перепиской на фоне нехватки времени и без возможности записать видео с самим футболистом.

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов, передает «Спорт-Экспресс», заявил, что «подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах». «Это недопустимо и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», – заявил Аксенов.

То, что оскорбительный сюжет придумали в результате «дефицита времени», Арбатова назвала чудовищным. «Если это первое, что приходит в голову в качестве заманухи в Россию, то это просто катастрофа. Россия – не третий мир, чтобы привлекать футболистов сексуализированным ресурсом. Авторы подобного видео должны перестать быть востребованы на рынке пиарщиков и рекламщиков», – считает собеседница.

Арбатова отметила, что в России реклама сексистского характера быстро удаляется по жалобам женских сообществ. «Общество еще не привыкло к тому, что женщина не является объектом сексуального потребления и не должна быть тушкой для рекламы привлекательности страны, продажи автомобилей и любой другой продукции», – подчеркнула писательница.

В свою очередь публицист и футбольный болельщик Дмитрий Лекух сравнил креатив авторов ролика с мемом* про «девочку-дизайнера», которая на плакате ко Дню Победы рисует немецкий танк и стрелки наступления Красной армии в противоположную сторону. «Я как бывший рекламщик могу констатировать, к сожалению, девочка-дизайнер как мем добралась и до ЦСКА. Когда специалист маркетолог начинает пытаться продавать товар, в котором он ничего не понимает, получается такая вот замечательная каша. Это, конечно, стыд и позор», – говорит Лекух.

Впрочем, собеседник убежден, что никакой «злой воли» в появлении этого ролика не было. «К сожалению, мы все знаем эту «замечательную прослойку» нашей креативной общественности», – подытожил публицист.