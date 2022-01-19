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Отель в Венеции отказался заселять актера Малковича из-за просроченного COVID-сертификата
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Исторический отель «Даниэли» в Венеции отказал в заселении американскому актеру Джону Малковичу из-за просроченного COVID-сертификата.
Актер прибыл в Венецию на два дня для съемок в новом сериале «Рипли» по мотивам романа американской писательницы Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Съемки перенесли из-за пандемии коронавируса с осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АНСА.
Согласно требованиям властей, с 10 января для заселения в гостиницы в стране необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном коронавируса. С 1 февраля срок действия этого документа сократится с 9 до 6 месяцев.
«Даниэли» – один из самых известных отелей Венеции. До пандемии в нем проходили вечеринки, связанные с Венецианским кинофестивалем.
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
«Спутник V» признали в Австралии
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Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.
«Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.
Отмечается, что на минувшей неделе управление получило дополнительную информацию о том, в частности, что вакцина «обеспечивает защиту», а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Регулятору данные исследований предоставило правительство России при содействии посольства Австралии в Москве.
Регулятор отметил, что две дозы вакцины «Спутник V» показали эффективность против заражения в 89%, а также они эффективны против госпитализации или смерти – в районе 98-100%. «Курс однократной прививки (производства Института) Гамалеи («Спутник Лайт») в настоящее время не признается TGA», – отмечается в заявлении.
Регулятор также отметил, что признание российской вакцины «расширит возможности» для возвращения в Австралию студентов, передвижения квалифицированных и неквалифицированных рабочих, бизнесменов и спортсменов.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве
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В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости».
«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.
При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло
«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
Гинцбург назвал процент эффективности «Спутника V» против омикрона
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», – передает ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков
Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.
Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.
Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».
Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».
«Вектор» оценил живучесть «омикрона» на разных поверхностях
На различных поверхностях способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени снижается, быстрее всего он перестает быть активным на керамике, сообщили специалисты ГНЦ «Вектор».
Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. При этом в каждом случае для штамма создавались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов), передает РИА «Новости».
В результате выяснилось, что быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.
Однако в целом динамика снижения инфекционности штамма «омикрон» практически не отличается от других штаммов коронавируса. Следовательно, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом для профилактики заражения.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
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Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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Онищенко: Масочный режим на Крещение надо соблюдать до самой проруби
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Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако тем, кто идет на омовение впервые, следует проконсультироваться с врачом.
В этом году в ночь с 18 на 19 января в России пройдут крещенские купания. Однако в связи с активным распространением штамма «омикрон» в РПЦ призвали быть максимально осторожными и, возможно, воздержаться от крещенских омовений в проруби. Кроме того, минздрав Подмосковья порекомендовал не окунаться тем, кто привился от коронавирусной инфекции в течение недели.
«Если человек не привит или не ревакцинирован, то окунаться не следует, потому что на тех иорданях, которые открываются, достаточно большое количество людей. Там обязательно нужно соблюдать меры предосторожности», – говорит Онищенко.
Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, продолжает врач. Однако он подчеркивает, что те люди, которые никогда в жизни не окунались в ледяную прорубь, обязательно перед омовением должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
«Нужно понимать, что это опасно для некоторых людей, имеющих, например, гипертоническую болезнь, какие-то хронические заболевания, стадии обострения или недавно перенесенную болезнь – все это играет существенную роль. Тем, кто уже проконсультировался с врачом, нужно прийти, переодеться в купальник в раздевалке, соблюдая все правила, окунуться три раза, выйти на противоположной стороне, согреться в помещении, растеревшись хорошо полотенцем, выпить теплый чай», – рекомендует специалист.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент России решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением
Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.
«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»
У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.
Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
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Минздрав Подмосковья предостерег от купаний на Крещение после прививки от COVID
Привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби, посоветовали в Минздраве Подмосковья.
«Минздрав Московской области рекомендует воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.
Также региональный минздрав не рекомендует окунаться в прорубь людям с обострением хронических заболеваний, а также переболевшим респираторными заболеваниями.
«Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», – отметил главврача Видновской больницы Бутай Бутаев.
Медик подчеркнул, что окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову – во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай.
Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. В Улан-Уде крещенские купания запретили.
Назван неожиданный симптом штамма «омикрон» в глазах
Конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон», предупредила терапевт из Великобритании Нина Аслам.
По словам эксперта, в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые вирус способен проникать в организм. Данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Express.
Врач также допустила, что конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения коронавируса.
Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке.
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Инфекционист дал рекомендации людям с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса
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Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, следует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист профессор Николай Малышев, комментируя утвержденный приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Согласно документу, в число противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, а также такие временные факторы как острые инфекционные и вирусные заболевания, и при некоторых вакцинах – наличие злокачественных новообразований, беременность и грудное вскармливание.
«Это отработано уже на протяжении десятилетий, ничего нового в противопоказаниях нет. Все это составлено на основании инструкций, которые выработали производители. Сейчас мы живем во времена, когда у населения большая юридическая грамотность, не дай бог что из перечня окажется где-то не там, это приводит сразу к судебным разбирательствам», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что, действительно, есть постоянные противопоказания, а есть временные. Если человек на момент, когда он хотел сделать прививку, имеет какие-то временные противопоказания, то ему попросту следует переждать период, когда вакцину применять нельзя. При первой возможности же врач настоятельно рекомендует сделать прививку против COVID-19.
«И, опять же, все зависит от того, какой именно вакциной хотел бы привиться человек. Самая распространенная вакцина, имеющая наименьшее количество противопоказаний – «Спутник V». Ее можно применять и беременным, и кормящим матерям, это уже одобрено. Если человек хочет другую прививку, то нужно подождать», – объясняет инфекционист.
Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, специалист советует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты: гигиена рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание мест большого скопления людей и частые проверки на вирус.
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
Итальянский лидер противников вакцинации скончался от COVID-19
Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ.
Известие о его смерти распространило объединяющее многих противников вакцинации общественное движение «Освободим Италию», членом национального руководства которого был Марилли.
«Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины», – отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».
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Один из близких друзей умершего – предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19.
«Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной, и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести», – говорилось в комментарии Реккьюти. Правда, по каким-то причинам это сообщение было удалено.
Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения «Освободим Италию», которое призвало прессу прекратить «медийное мародерство» в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении движения подчеркивалось, что «привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково».
Ранее один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал о том, как он заболел COVID-19, и чуть не умер от осложнений в больнице, после чего он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.
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