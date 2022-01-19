Британия отменила ношение масок и работу из дома

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».

С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.

Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.