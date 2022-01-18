В Москве зарегистрировано более тысячи случаев штамма «омикрон»

Всего в Москве зарегистрирован 1241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре по столице.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.