Голикова оценила распространение «омикрона» в России

Случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

При этом, число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах.

«По результатам секвенирования в России выявлено 1 682 случая вируса «омикрон», но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.<...> Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – цитируетТАСС вице-премьера.

По данным Голиковой, 60% случаев заболевания COVID в России приходятся на штамм «дельта» и 40% уже на «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты.

Вице-премьер подчеркнула, что российские власти внимательно следят за ситуацией с распространением «омикрона» в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза.

«Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма «омикрон» в мире, исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя с одной стороны, и повышение лабораторных возможностей стран с другой стороны», – отметила Голикова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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