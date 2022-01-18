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18 января, вторник | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
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Голикова оценила распространение «омикрона» в России
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Случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
При этом, число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах.
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«По результатам секвенирования в России выявлено 1 682 случая вируса «омикрон», но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.<...> Случаи на сегодняшнее утро зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42», – цитируетТАСС вице-премьера.
По данным Голиковой, 60% случаев заболевания COVID в России приходятся на штамм «дельта» и 40% уже на «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты.
Вице-премьер подчеркнула, что российские власти внимательно следят за ситуацией с распространением «омикрона» в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза.
«Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма «омикрон» в мире, исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя с одной стороны, и повышение лабораторных возможностей стран с другой стороны», – отметила Голикова.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Гинцбург назвал процент эффективности «Спутника V» против омикрона
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», – передает ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением
Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.
«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Минздрав Подмосковья предостерег от купаний на Крещение после прививки от COVID
Привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби, посоветовали в Минздраве Подмосковья.
«Минздрав Московской области рекомендует воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.
Также региональный минздрав не рекомендует окунаться в прорубь людям с обострением хронических заболеваний, а также переболевшим респираторными заболеваниями.
«Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», – отметил главврача Видновской больницы Бутай Бутаев.
Медик подчеркнул, что окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову – во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай.
Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. В Улан-Уде крещенские купания запретили.
Итальянский лидер противников вакцинации скончался от COVID-19
Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ.
Известие о его смерти распространило объединяющее многих противников вакцинации общественное движение «Освободим Италию», членом национального руководства которого был Марилли.
«Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины», – отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».
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Один из близких друзей умершего – предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19.
«Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной, и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести», – говорилось в комментарии Реккьюти. Правда, по каким-то причинам это сообщение было удалено.
Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения «Освободим Италию», которое призвало прессу прекратить «медийное мародерство» в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении движения подчеркивалось, что «привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково».
Ранее один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал о том, как он заболел COVID-19, и чуть не умер от осложнений в больнице, после чего он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.
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Стало известно о запуске в Подмосковье производства тестов на выявления «омикрона»
В ОЭЗ «Дубна» запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм COVID-19, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Российские тесты компании «Уайт Сервис» способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения – это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости», – говорится в сообщении ведомства.
По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения. При этом предполагается, что компания-производитель и резидент особой экономической зоны «Дубна» «Уайт Сервис» сможет расширить охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего.
Тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея.
Компания «Уайт Сервис» начала свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна» с июля 2021 года. На сегодняшний день производство медизделий резидента занимает 660 квадратных метров.
Напомним, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России.
Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».
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В Крыму ввели запрет на массовые мероприятия из-за «омикрона»
Проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях запретят в Крыму в связи с выявлением первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикроном», заявил глава республики Сергей Аксенов.
«На территории Крыма был зарегистрирован первый случай заболевания «омикроном», – написал он в Telegram.
В связи с этим были приняты меры по недопущению распространения вируса. В первую очередь, это запрет проведения массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Помимо этого, он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января.
Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Глава комитета начштабов ВС США заразился коронавирусом
Председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли самоизолировался после положительного теста на COVID-19, болезнь протекает в мягкой форме, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
По его словам, положительный тест на COVID-19 Милли сдал в воскресенье, в настоящий момент он находится на самоизоляции и продолжает работать удаленно.
«Симптомы незначительные, он может выполнять все свои обязанности удаленно», – цитирует ТАСС Батлера.
Ранее сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета заболел коронавирусом.
Ранее число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек. По оценке Университета Джонса Хопкинса, к среде число инфицированных в США достигло 61,5 млн человек, 839,5 тыс. заразившихся умерли. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.
В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря минувшего года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».
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В России за сутки выявили 31,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 865 512 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8342, Санкт-Петербурге – 4078, Московской области – 2754.
Также за сутки зафиксировано 688 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 322 678 человек.
За сутки в России полностью выздоровело 24 564 человека, всего выздоровели 9 902 935 человек.
Накануне, 17 января, в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 526.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иммунолог оценил прогноз на пятую волну коронавируса в России
В прогнозе Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США по развитию заболеваемости во время пятой волны пандемии коронавируса «нет никакого ужаса», считает специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.
Жемчугов заявил, что, на его взгляд, «в этом нет никакого ужаса», так как омикроном «болеют легко», передает «Ридус».
Он также предложил способ избежать переполнения больничных коек на пике пятой волны пандемии: «Задача организаторов здравоохранения – организовать сейчас, на раннем этапе, диагностику по штаммам: «дельта» у человека или «омикрон». Если «омикрон», то лечить амбулаторно. Если «дельта», то класть в больницу в зависимости от прогноза возможной тяжести течения болезни».
Вместе с тем сотрудник МГУ биолог и вирусолог Владимир Скулачев считает, что прогнозируемые сроки пика заболеваемости в России – 22 января – на деле будут только началом: «Скорее всего, пик будет достигнут в начале февраля».
В его оценке числа заражений на пике пандемии американцы даже могут быть «слишком оптимистичны»: «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные».
Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.
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Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.
«В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые», – передает РИА «Новости» слова ученого на заседании президиума РАН.
Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
Ранее России предсказали значительный подъем заболеваемости COVID.
Москвичам с симптомами ОРВИ разрешили приходить в поликлиники без записи
Портал «Госуслуги» на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что жители российской столицы при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без записи, дежурные врачи примут их в тот же день.
Об этом говорится в сообщениях, разосланных москвичам. Указывается, что в городе «растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрон».
«Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8.00 до 20.00 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – указывается в смс, которые, в частности, получили корреспонденты газеты ВЗГЛЯД.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма может быть более критической, чем в предыдущие волны, в связи с чем необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
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Инфекционист дал рекомендации людям с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса
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Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, следует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист профессор Николай Малышев, комментируя утвержденный приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Согласно документу, в число противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, а также такие временные факторы как острые инфекционные и вирусные заболевания, и при некоторых вакцинах – наличие злокачественных новообразований, беременность и грудное вскармливание.
«Это отработано уже на протяжении десятилетий, ничего нового в противопоказаниях нет. Все это составлено на основании инструкций, которые выработали производители. Сейчас мы живем во времена, когда у населения большая юридическая грамотность, не дай бог что из перечня окажется где-то не там, это приводит сразу к судебным разбирательствам», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что, действительно, есть постоянные противопоказания, а есть временные. Если человек на момент, когда он хотел сделать прививку, имеет какие-то временные противопоказания, то ему попросту следует переждать период, когда вакцину применять нельзя. При первой возможности же врач настоятельно рекомендует сделать прививку против COVID-19.
«И, опять же, все зависит от того, какой именно вакциной хотел бы привиться человек. Самая распространенная вакцина, имеющая наименьшее количество противопоказаний – «Спутник V». Ее можно применять и беременным, и кормящим матерям, это уже одобрено. Если человек хочет другую прививку, то нужно подождать», – объясняет инфекционист.
Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, специалист советует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты: гигиена рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание мест большого скопления людей и частые проверки на вирус.
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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