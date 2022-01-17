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Россия обратилась в ОБСЕ из-за акта цензуры со стороны Facebook
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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
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Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Семилетняя девочка из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира
Юная россиянка Анастасия Радзинская, ведущая YouTube-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает журнал Forbes.
Согласно опубликованным данным, за 2021 год она заработала 28 млн долларов, заняв шестое место в рейтинге.
Радзинская попала в список уже в третий раз: в 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м – на седьмой.
На первом месте – Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast: за год он заработал 54 млн долларов, на второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол – его доход составил 45 млн долларов.
Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 млн долларов.
Ранее россияне назвали людей года.
Эксперт: Задержание хакеров REvil – хорошая новость для переговоров США и РФ
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«Поимка хакерской группировки REvil – это хорошая новость, особенно после жестких переговоров с США» – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее ФСБ после обращения американских властей задержала в России группу киберпреступников, известную как REvil.
«Не знаю, совпало ли так, что их поймали вскоре после контактов по гарантиям безопасности между Россией и США, но это неплохой пример того, как мы можем и должны взаимодействовать», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, это важно в контексте того, что по итогам переговоров «всем стало тревожно». «Результат был ожидаем – четкое обозначение своих позиций и признание ряда пробелов», – сказал собеседник.
«Но даже если общие отношения у нас не очень, преступников, ясное дело, все равно надо хватать. Они точно не Ассанж и не Сноуден. Это мерзавцы, с которыми надо разбираться. Если в этом вопросе есть международная кооперация, это хорошо», – добавил он.
Дробницкий призвал не усматривать в произошедшем «духа Женевы», поскольку все может обстоять гораздо проще. «Скорее всего, американцы просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Нам часто говорили: «Вот – русские хакеры у вас, наведите порядок!». Мы отвечали: «Материал на них дайте?». Тишина. Проходит время. Американцы опять: «Все рухнуло – хакеры ваши снова что-то взломали, ну будьте же ответственными!». Еще раз выходят наши силовики, дипломаты: «Ну вы документы-то предоставьте». Судя по всему, наконец-то их донесли», – пояснил политолог.
«А документы – уже часть доказательной базы, то есть появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия. Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к киберугрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно выскажется на эту тему. Отсюда международная кооперация, ведь работать вслепую, без документов, очень сложно», – добавил он.
«Так что нельзя сказать, что ФСБ в этом плане пошла навстречу Вашингтону. Безусловно, поимка этих хакеров – сенсация, но не более, чем тот случай, когда США помогли нам предотвратить теракт в Петербурге», – резюмировал Дробницкий.
В пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
Основанием для разгрома банды стало обращение властей США, которые сумели выявить одного из их лидеров, уточнили в ФСБ. Прошлой осенью ФБР объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого обвиняли в причастности к кибератакам и отмыванию денег.
Деятельность REvil в США стала предметом разговора президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2020 года в Женеве. А в начале июля этого годаБайден во время телефонной беседы с Путиным тоже поднимал тему кибербезопасности и говорил о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты REvil оказались отключены.
Хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой»), по версии американской прессы, это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией». Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире свершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.
Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме: сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами.
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Арестованы восемь предполагаемых участников хакерской группировки REvil
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Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.
Всем им вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.
Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним суд отправил в СИЗО Алексея Пузыревского. Сроки ареста установлены на два месяца – до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
СБУ обвинила «связанных со спецслужбами России» хакеров в атаке на Украину
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Служба безопасности Украины (СБУ) усматривает «некоторые признаки причастности» к кибератаке на сайты органов государственной власти на Украине хакерских групп, «связанных с российскими спецслужбами», сообщил пресс-центр СБУ.
«На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами», – приводит текст сообщения пресс-службы СБУ ТАСС.
СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству. «Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов», – подчеркивает спецслужба.
Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг «Дия» («Действие»), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.
«Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ», – отмечается в сообщении.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинского правительства.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты на Украине подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.
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Украина обвинила белорусские спецслужбы в кибератаке
Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
«Это группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», – сказал Демедюк в интервью Reuters. По его мнению, произошедшие кибератаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения», передает ТАСС.
Демедюк заявил, что ранее UNC1151 уже проводила кибератаки против Украины, а также структур Литвы, Латвии и Польши. Он также добавил, что группировка по своим методам похожа на хакеров из APT 29, которых в Соединенных Штатах обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
Демедюк считает, что своим посланием на взломанных сайтах госструктур Украины хакеры пытались направить правоохранительные органы по ложному следу. «Очевидно, что у них не получилось ввести нас в заблуждение подобным примитивным методом, но тем не менее это свидетельствует о том, что хакеры пытались сыграть на теме польско-украинских отношений», – указал замсекретаря СНБО Украины, добавив, что группировка пользовалась онлайн-переводчиком для размещения сообщения на польском языке.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы».
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
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Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, шестого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малоземова А. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 14 марта 2022 года», – приводит ТАСС сообщение Розиной.
Ранее в Москве были арестованы пять предполагаемых участников хакерской группировки REvil.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
США обвинили задержанного в России хакера во взломе Colonial Pipeline
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Один из участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США, был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщила высокопоставленный официальный представитель американской администрации.
«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (в пятницу), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
«Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-вымогателей, предстали перед судом», – подчеркнула представитель исполнительной власти США, назвав действия российских правоохранительных органов «очень важными шагами».
По ее словам, власти Соединенных Штатов надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием. «Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали – таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом», – добавила представитель администрации США.
Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году в Женеве «создали экспертную группу Кремля и Белого дома по борьбе с вирусами-вымогателями». «Мы встречались в рамках этого канала общения и обсуждали необходимость принятия Россией мер против преступников, использующих вирусы-вымогатели, находящихся на территории [России]. Мы также делились информацией о находящихся в России лицах, которые совершали подрывные атаки на критически важную инфраструктуру США», – сказала американская чиновница.
«Мы действительно связываем сегодняшнее заявление с приверженностью президента [США Джо Байдена] дипломатии и каналу, который он создал, и с работой, которая ведется по обмену информацией и обсуждению необходимости принятия мер со стороны России», – считает представитель исполнительной власти США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Напомним также, в мае 2021 года Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию страны власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США.
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
В Москве арестован пятый предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Коротаева, пятого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года», – цитирует ТАСС Розину.
Ранее были арестованы четверо предполагаемых участников хакерской группировки Руслан Хансвяров, Андрей Бессонов, Роман Муромский и Михаил Головачук.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Псаки: США не знают, кто стоит за атакой на сайты властей Украины
Соединенные Штаты обеспокоены кибератакой на украинские министерства, но пока не знают, кто за ней стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены кибератакой, и президент [США Джо Байден] был проинформирован об этом. <…> На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику [в связи с этим]», – цитирует ТАСС Псаки.
Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства, заявив, что за ними стоят «российские специалисты».
«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», – заявил он в комментарии Sky News, добавив, что «уверен в этом на 99,9%».
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывалась страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствоввали изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
Британцы подали иск на миллиарды фунтов стерлингов к владельцу Facebook
В Британии пользователи подали коллективный иск к Meta (бывший Facebook), они утверждают о доминирующем положении компании на рынке и требуют с нее 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсации.
«Эксперт по конкурентному праву доктор Лиза Ловдал Гормсен подала коллективный иск против материнской фирмы Facebook, Meta, в апелляционный суд по вопросам конкуренции, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и требуя возмещения ущерба в размере не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов», – цитирует сообщение Sky News РИА «Новости».
В иске идет речь о занятии соцсетью доминирующего положения на рынке для вынуждения пользователей соглашаться с условиями и положениями, которые позволяют компании получать миллиардные доходы от данных. Сами пользователи при этом, указали авторы иска, не получали денежной отдачи.
Также Facebook собирал данные как внутри своей платформы, так и за ее пределами, применяя рекламный инструмент Facebook Pixel, подчеркивается в иске.
«Я начинаю это дело, чтобы возместить миллиарды фунтов ущерба 44 миллионам британцев, чьи данные были использованы Facebook», – сказала Гормсен.
В апреле 2021 года ирландская юридическая фирма Digital Rights Ireland (DRI) объявила о подаче иска против Facebook за утечки данных миллионов пользователей этой социальной сети, в компании предложили всем пострадавшим присоединиться к иску против цифрового гиганта.
Малькевич: Берлин идет по следам России в работе с ИТ-гигантами
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«Претензии немецких властей к Telegram подтверждают актуальность российского закона о «приземлении» иностранных цифровых платформ», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Малькевич. Ранее Берлин заявил, что Telegram должен назначить представителя в ФРГ для урегулирования юридических вопросов.
«Российский закон о «приземлении» крупнейших технологических корпораций в юрисдикции РФ вступил в силу с начала нынешнего года. Берлин говорит о том же, к чему обязывает наша норма: немцам необходим представитель Telegram в Германии. Тут все логично», – напомнил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
При этом он напомнил, что мессенджеру в Германии грозит штраф куда больший, чем налагают на онлайн-платформы в России за неудаление деструктивного контента. «Отмечу, что Россия – один из пионеров нормы о «приземлении». Другим лидером тут является Турция, где аналогичный закон проработал уже весь 2021 год. А Евросоюз и Азия идут по нашим следам», – сказал эксперт.
Собеседник подчеркнул: в Германии еще в 2018 году приняли закон о том, что любая онлайн-площадка отвечает за публикуемый контент, но теперь Берлин понял, что этого недостаточно. «Любая страна хочет не писать «на деревню к дедушке» обращения к IT-гигантам, а вести очный диалог с их представителями», – пояснил аналитик.
Малькевич указал, что за транснациональными IT-компаниями по всему миру числится огромное множество нарушений; антиконкурентное поведение, незаконное использование персональных данных, «наплевательское» отношение к цифровым правам граждан.
«Кроме того, они практикуют преступное невнимание к своему контенту, допуская распространение деструктивной и экстремистской информации. Поэтому сейчас практически все развитые страны в Европе и Азии прорабатывают новые законы, призванные прекратить произвол бигтеха», – резюмировал эксперт.
Ранее власти Германии заявили, что начнут штрафовать мессенджер Telegram, если он не назначит представителя в стране для взаимодействия по юридическим вопросам. Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Он уточнил также, что отсутствие у мессенджера представительства или официального контактного лица на территории страны осложняет борьбу с противоправным контентом, передает ТАСС.
В настоящее время в Германии нарастают антиковидные протесты, а в Telegram-каналах «публикуются угрозы убийством в адрес политиков, врачей и ученых». Бушман в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что немецкие власти вынуждены отправлять запросы на удаление незаконных материалов в Telegram в Дубай, что очень замедляет работу, поскольку письма не доходят до единственного известного почтового ящика компании.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, сообщила, что не может исключить ситуацию, при которой немецким властям придется блокировать мессенджер, если на его площадке ультраправые и противники COVID-ограничений продолжат нарушать законы ФРГ, пишет «Интерфакс».
С 1 февраля 2022 года в Германии вступает в силу новая редакция закона о поведении в соцсетях. Отныне операторы социальных платформ обязаны не удалять «контент, разжигающий ненависть», как раньше, а докладывать о такого рода публикациях в Федеральное ведомство уголовной полиции. Это может спровоцировать 150 тысяч уголовных дел в год.
Для контроля соцсетей создано Центральное бюро по уголовно наказуемому контенту в интернете со штатом 200 человек. Закон коснется онлайн-платформ, насчитывающих более двух миллионов подписчиков. При этом, гиганты Facebook и Google не спешат сотрудничать с немецкими властями: они добились для себя отсрочки через Административный суд Кельна, сообщает «Российская газета».
Требование о «приземлении» крупных иностранных онлайн-платформ существует и в России. С 1 января 2022 года онлайн-платформы, чья аудитория составляет в России более 0,5 млн человек, должны будут создать на территории РФ свои официальные представительства.
В Кремле заявили о непричастности России к кибератакам на Украину
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Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило американское издание The Hill.
«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Мы слышали обвинения против России, что Россия стоит за этим. Но доказательств предоставлено не было. Мы рассматриваем [это] как продолжение других бездоказательных обвинений против России», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
«Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», – обратил внимание представитель Кремля.
«Это все очень опасные совпадения (обвинения в адрес России в том, что она якобы проводить кибератаки на украинские правительственные сайты), чрезвычайно опасные. Поэтому мы настаиваем на решении этой ситуации, проблемы», – отметил Песков.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
В Москве арестован четвертый предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.
Срок ареста установлен до 13 марта.
До этого суд отправил под арест троих его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского и Михаила Головачука.
Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Сайты госорганов Украины перестали работать из-за хакерской атаки
Сайты министерства иностранных дел и нескольких других государственных органов Украины временно не работают из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства», – сообщил Николенко в своем Twitter.
Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.