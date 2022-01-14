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«Единая Россия» поддержала перенос рассмотрения закона о QR-кодах
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Важно не допустить спешки при принятии законопроекта о ковид-сертификатах, необходимо учесть все предложения и поправки от избирателей, позиция фракции солидарна с позицией партии, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
«Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет, и не будет. Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник, 17 января, мы рассмотрим этот вопрос на заседании Президиума фракции», – приводятся на сайте фракции «Единой России» комментарий Васильева.
По его словам, все это время шла серьезная и обстоятельная работа с правительством, депутаты фракции «Единая Россия» встречались с людьми, с экспертами.
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции и член фракции ЕР Василий Пискарев заявил, что комитет будет рекомендовать нижней палате отложить рассмотрение данного законопроекта.
«Этот вопрос мы вынесем в понедельник на обсуждение Совета Государственной Думы. Поправки из регионов и предложения от наших избирателей продолжают поступать. Они обязательно должны быть услышаны и учтены», – отметил парламентарий.
В свою очередь, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что совместное решение, выработанное правительством и партией «Единая Россия» отражает текущую, быстроизменяющуюся ситуация в стране и мире.
«Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» – это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права», – отметил он.
Ранее стало известно, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России».
«Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Невролог назвал возможные осложнения после «омикрона»
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Поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в конце января – начале февраля в России ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, наиболее эффективным способом избежать вирус является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
«По «омикрону» у нас пока очень мало информации, поэтому сказать, насколько он опасен и какие оставляет после себя последствия, сложно. Заболевания этим штаммом пока немногочисленные. Но я думаю, что, поскольку это тот же вирус, просто имеющий иные мутации, то какие-то осложнения, скорее всего, будут. Но какие именно, сказать пока сложно, потому что мы не имеем фактических материалов», – говорит Мартынов.
Он подчеркивает, что в сравнении с другими штаммами, «омикрон», например, в меньшей степени затрагивает легкие человека, что доказали американские и японские ученые, а также заболевшие реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, однако насчет того, как поражается головной мозг или периферическая нервная система – убедительных и надежных данных пока нет. Выявить реальные последствия нового штамма, по словам специалиста, удастся не раньше, чем через 2–3 месяца. Причем наиболее важны данные, которые получены не из Южной Африки, где «омикрон» был впервые обнаружен, а из таких стран, как США, Канада, Европа, Япония и Россия.
«В целом, как и во всем мире, самые частые серьезные неврологические осложнения, которые возникают при COVID-19, это в первую очередь поражение головного мозга, зачастую сосудистого характера вследствие того, что вирус SARS-CoV-2 поражает в том числе эндотелий системы микроциркуляции головного мозга. Поэтому могут быть разные осложнения в виде инсультов (геморрагических и ишемических), которые ухудшают течение инфекции», – рассказывает невролог.
Также могут возникнуть инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, продолжает врач. Кроме того, как во время острой стадии, так и на выходе из острой стадии заболевания могут возникнуть аутоиммунные поражения периферической нервной системы, например, синдром Гийена-Барре. Однако, насколько часто подобные осложнения будут встречаться у заболевших «омикроном», пока сказать сложно.
«Причем такие осложнения необязательно проявляются у тех, кто болел тяжело. Иногда пациент может переболеть в легкой форме или асимптомно. Например, есть положительный ПЦР-тест и практически нет никаких симптомов, а через 2 недели или позже у него возникают осложнения. Но чаще, конечно, эти осложнения возникают у тех, кто переболевает с клиническими проявлениями», – делится Мартынов.
Лучшей защитой от коронавируса и всех его штаммов, по мнению специалиста, по-прежнему остается вакцинация. Более того, он обратил внимание на то, что на сегодняшний день опыт других стран, а также России доказал, что ревакцинация усиливает эффект защиты, поэтому она также необходима сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
Собянин: В Москве число заразившихся омикроном» быстро нарастает
Власти Москвы отмечают значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны, заявил мэр столицы Сергей Собянин а заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», это количество, процент достаточно быстро нарастает», – цитирует ТАСС Собянина.
Он также отметил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости.
«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – отметил мэр.
Собянин предупредил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.
«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – заявил градоначальник.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля.
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Находящемуся в «Коммунарке» Куравлеву поставили диагноз
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Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», COVID не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гущина сказала, что «это очень грустная новость». «Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России», – добавила она.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, 10 января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Инфекционист: Взрослым легче заразиться «омикроном» от детей
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«Омикрон» заразнее, чем другие штаммы коронавируса. Соответственно, он поражает большее количество людей, что приводит к росту и тяжелых форм болезни, и летальных случаев. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов.
«Штамм «омикрон» чрезвычайно трансмиссивен – значительно заразнее, нежели другие штаммы. Если предыдущими штаммами из 10 человек при контакте заражались два–четыре, то при «омикроне» – до семи–восьми человек. Распространяется он быстро, стремительно, поражает большие массы населения», – говорит заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава России, член группы специалистов Минздрава, выезжавших в ЮАР для изучения штамма «омикрон», профессор Вадим Тестов.
«Если брать средний статистический случай коронавирусной инфекции, вызванный «омикроном», по сравнению с «дельтой» или другими штаммами, то он будет легче протекать. Типичная картина для ковида данного штамма – это симптоматика ОРВИ. Со стороны верхних дыхательных путей – заложенность носа, насморк, першение в горле, а также поражение респираторной системы в случае пневмонии», – делится инфекционист.
Однако, считает он, то, что серьезные симптомы встречаются реже, не означает, что «омикрон» безопаснее своих предшественников. Учитывая, что новым штаммом заражаются больше людей (побиты все рекорды заболеваемости), абсолютное число больных с тяжелым течением может быть в общей сложности достаточно высоким – сопоставимым с количеством тяжелых больных при «дельте» и других штаммах.
«Тяжелые случаи встречаются среди тех же самых групп, характерных для других штаммов: невакцинированные, имеющие какие-то хронические заболевания (сахарный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистые заболевания и другие), лица в возрасте (60–65 лет и старше). У них более высокие риски развития тяжелого случая заболевания за счет большей трансмиссивности», – поясняет эксперт Минздрава.
По его словам, «омикрон» влияет на усложнение эпидемиологической ситуации и на рост летальности от ковида. Данный штамм поражает большее количество людей, соответственно, вырастает и число пациентов с тяжелыми формами заболевания. Это приводит к перегрузке медицинских служб, которая наблюдается как в России, так и в других странах мира. А это ведет к избыточной смертности на фоне пандемии.
Специалист рассказал еще об одной опасности «омикрона» – заражении детей. По статистике, в детских коллективах коронавирус стали выявлять чаще. Дети переносят его легко – у них преимущественно симптомы ОРВИ. Но учитывая заразность и распространяемость штамма, это представляет дополнительную опасность для взрослых. Поскольку детские коллективы достаточно тесные, с минимальным соблюдением мер инфекционного контроля, а вирус более трансмиссивен, то шансы взрослого человека заразиться от своего ребенка стали гораздо выше.
Он обращает внимание на то, что помочь предотвратить тяжелое течение коронавируса, вызванного «омикроном», может прививка. «Насчет эффективности вакцинации против «омикрона» мы можем судить по ситуации в Южной Африке, Европе, США. По южноафриканским и европейским странам видно, что среди тех лиц, которые из-за тяжести состояния попадают в стационары, и самое главное – в реанимационные отделения – 98% невакцинированных. Соответственно, можно сделать вывод, что вакцинированные однозначно болеют легче», – говорит Тестов.
При этом в случае с «омикроном» вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, продолжает специалист. Однако само заболевание у привитых, по его словам, протекает легко: «Прививка неплохая гарантия того, что заболевание пройдет дома, человеку не понадобится госпитализация и, тем более, болезнь не дойдет до стадии реанимационного отделения».
В среду на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
Ранее главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коронавирус может привести к таким неврологическим осложнениям, как поражение головного мозга, приводящее к инсульту, вызвать инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, а также аутоиммунные поражения периферической нервной системы. Какие именно последствия может оставлять после себя штамм «омикрон» – пока сказать сложно, но они однозначно будут.
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Американские ученые нашли лекарство от коронавируса в конопле
Соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки, следует из исследования, опубликованного исследователями из Университета штата Орегон (США).
Ученые обнаружили, что две каннабиноидные кислоты – каннабигероловая и каннабидиоловая, – могут связываться с белком SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, и предотвращать проникновение вируса в клетки, передает Forbes.
Отмечается, что изученные каннабиноиды являются «распространенными и легкодоступными», а также безопасными для здоровья. Кроме того, они якобы эффективны против новых штаммов вируса.
Исследователи полагают, что каннабиноиды могут быть превращены в лекарства для профилактики или лечения коронавируса.
Напомним, в апреле 2021 года в Нью-Йорке привившимся от коронавируса раздавали марихуану.
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Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринки в разгар пандемии
Британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщают СМИ.
«Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров», – сообщили в Скотленд-Ярде, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года, когда в стране действовал общенациональный карантин.
Отмечается, что получателям предлагалось воспользоваться «прекрасной погодой и собраться за бокалом» в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга. В тот момент такие собрания были запрещены.
Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
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Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.
В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».
После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».
Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.
Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Политолог объяснил, зачем знаменитости спекулируют на теме вакцинации
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«Проблема разговоров о вакцинации состоит не в том, что непрофессионалы высказывают свое мнение, а в том, что они эти заявления капитализируют», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов.
«Пост в Сети, который обозначает позицию «против» вакцинации, наберет больше просмотров, а, следовательно, и больше активности и денежных средств, чем пост в поддержку», – полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Таким образом, указал эксперт, с точки зрения современного информационного поля, поддерживать вакцинацию невыгодно. «Человек не меняет позицию не потому, что он в ней уверен, а потому что он собирает с ее помощью много сторонников, – отметил собеседник. – У человека есть определенный имидж, он его сформировал, у него есть определенные каналы капитализации – зачем ему от них отходить, если переход ему ничего не даст».
Аналитик призвал перенять опыт США и Европы в этой сфере. «В США все блоги, которые поддерживают позицию, отличную от точки зрения главного эпидемиолога (Энтони) Фаучи, банятся и закрываются», – подчеркнул политолог.
Абзалов добавил, что другими способами, например – просто убеждением – не получится пресечь активные выступления противников вакцинации ради хайпа. Если к человеку идет финансовый поток, чтобы он выдавал заявления в духе антипрививочной повестки, то его сложно заставить генерировать другой контент, заметил эксперт.
Аналитик также напомнил: экспертно комментировать коронавирус и вакцинацию могут только эпидемиологи, а не просто люди, которые получили медицинское образование, и уж тем более – не те, кто не является профессионалом в этой сфере. «Стоматолог в принципе по касательной это проходил, но это то же самое, что нейрохирург будет давать советы по поводу пальпации», – добавил Абзалов.
Распространение ложной информации о коронавирусе и приведение доводов в пользу не делать прививку стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич отмечал по этому поводу, что на Западе противники вакцинации зарабатывают миллионы долларов США. «Лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – отмечал Малькевич.
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Жена Макрона сравнила мужа с Рабле
Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала слова своего мужа Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса французов.
Макрон заявил, что «не достает (еmmerder) французов», но невакцинированных «действительно хочет достать». «Emmerder» во французском имеет довольно грубый и вульгарный оттенок. СМИ сообщали, что французы были шокированы словами президента. Бывшая учительница французского языка Брижит Макрон заявила: «Я преподавала Рабле (французский писатель первой половины XVI века и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), а у него тоже цветистый язык», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien и TF1.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.