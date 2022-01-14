«Единая Россия» поддержала перенос рассмотрения закона о QR-кодах

Важно не допустить спешки при принятии законопроекта о ковид-сертификатах, необходимо учесть все предложения и поправки от избирателей, позиция фракции солидарна с позицией партии, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет, и не будет. Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник, 17 января, мы рассмотрим этот вопрос на заседании Президиума фракции», – приводятся на сайте фракции «Единой России» комментарий Васильева.

По его словам, все это время шла серьезная и обстоятельная работа с правительством, депутаты фракции «Единая Россия» встречались с людьми, с экспертами.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции и член фракции ЕР Василий Пискарев заявил, что комитет будет рекомендовать нижней палате отложить рассмотрение данного законопроекта.

«Этот вопрос мы вынесем в понедельник на обсуждение Совета Государственной Думы. Поправки из регионов и предложения от наших избирателей продолжают поступать. Они обязательно должны быть услышаны и учтены», – отметил парламентарий.

В свою очередь, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что совместное решение, выработанное правительством и партией «Единая Россия» отражает текущую, быстроизменяющуюся ситуация в стране и мире.

«Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» – это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права», – отметил он.

Ранее стало известно, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России».

«Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.

До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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