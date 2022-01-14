Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»

Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.

В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».

После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».

Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.

Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.

До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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