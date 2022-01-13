Кудрин сравнил уровень жизни в современной России и СССР

Российским властям в середине нулевых удалось довести уровень жизни граждан до советского, а сейчас россияне в среднем живут на 20% лучше, чем жители СССР, рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.

«В 2003-2004 годы мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, в 1990-е и начале 2000-х в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», – подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике. По его мнению, власти могут прибегать к регулированию цен, но лишь в исключительных случаях и на короткое время.

«Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются», – отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что когда государство начинает вводить регулирование спонтанно и эпизодически, то на рынке возникает неопределенность, это снижает доверие к действиям правительства, а также к государству.

Ранее Кудрин заявил, что крайне важна борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4%, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности.