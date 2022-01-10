Задержанного в Казахстане киргизского музыканта освободили из-под стражи

Дипломат предупредил о последствиях для желающих «укусить Россию и ее друзей»

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерег недругов России от попыток навредить ей и ее союзникам, поскольку в противном случае они останутся «без зубов».

«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас - не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», – отметил дипломат в интервью ТАСС.

«Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», – добавил он.

По словам Бородавкина, организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике.

«На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», – указал он.

При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». «Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», – отметил он. Посол напомнил, что в результате «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. «Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения», – добавил он.

Бородавкин отметил также, комментируя призывы Запада к диалогу с теми, кого там называют «протестующими», а также слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал такие советы глупостью, что ведение переговоров с убийцами и террористами невозможно ни в каком виде.

«Абсолютно солидарен с Касым-Жомартом Кемелевичем. Это совершеннейшая глупость. С убийцами и террористами не может быть никаких переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно сформулировал необходимость их преследования и ликвидации, где бы они ни скрывались», – сказал он.

По словам посла, недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор.

Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось «взорвать ситуацию» в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они «просто не успели». «Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года», – добавил дипломат.

«И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - отметил посол.

Бородавкин отметил, что заговорщики не смогли «опрокинуть» Казахстан благодаря решительным действиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил действия казахстанских силовиков и роль ОДКБ в борьбе с попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

«На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», –сказал Бородавкин. По его словам, ОДКБ проявила исключительную сплоченность и оперативность, реагируя на ситуацию в Казахстане.

«В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша Организация в целом продемонстрировали исключительную сплоченность», – подчеркнул российский дипломат.

По словам Бородавкина, обще героическое прошлое России и Казахстана имеет проекцию и на общее будущее, проверенный историей союз – не пустые слова.

«Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные Силы Российской Федерации помогли спасти Алматы от бандитско-террористической агрессии. Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном – не пустые слова, – подчеркнул дипломат. – Наше героическое прошлое имеет проекцию на современность и в наше общее будущее».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.