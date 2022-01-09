Участник казахских беспорядков сказал, сколько ему заплатили

Один из задержанных за участие в массовых беспорядках в Алма-Ате уроженец Киргизии признался правоохранительным органам в том, что участвовал в митинге за деньги. В частности, мужчина сообщил, что неизвестный заплатил ему около 200 долларов.

«Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тыс. тенге (около 200 долларов). Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», – передает Ura.RU слова задержанного в эфире канала «Хабар 24».

Мужчина рассказал, что некие люди оплатили ему перелет до Алма-Аты 2 января. В аэропорту его встретили и отвезли в квартиру, в которой находились другие граждане – уроженцы Узбекистана и Таджикистана. «Около десяти человек», – добавил он.

Тем врменем в Telegram-канал «Выпускайте кракена!» сообщает, что жители Киргизии действительно признали в задержанном своего соотечественника – правда, не такого уж и безработного.

«Это кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто гастролирует в Алма-Аты. В настоящее время родственники не могут выйти с ним на связь», – «Ридус» сообщение канала.

Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта. Зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.