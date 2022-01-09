МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта

МВД Киргизии занимается изучением обстоятельств, связанных с задержанием в Казахстане известного киргизского музыканта, сообщила пресс-служба министерства.

«Проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания Викрама Рузахунова», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Тем временем МИД Киргизии в настоящее время занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием на территории Казахстана сотрудниками правоохранительных органов гражданина республики.

«Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, МИД сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве в очередной раз призвали находящихся в Казахстане соотечественников «соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания».

В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.