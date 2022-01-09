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9 января, воскресенье | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
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МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта
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МВД Киргизии занимается изучением обстоятельств, связанных с задержанием в Казахстане известного киргизского музыканта, сообщила пресс-служба министерства.
«Проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания Викрама Рузахунова», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Тем временем МИД Киргизии в настоящее время занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием на территории Казахстана сотрудниками правоохранительных органов гражданина республики.
«Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, МИД сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве в очередной раз призвали находящихся в Казахстане соотечественников «соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания».
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане
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Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.
«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.
Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.
«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.
Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане
Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.
«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.
По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков
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В Алма-Ате в Казахстане наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, сообщил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
Бабакумаров сказал, что «боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».
В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в городе «открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», при этом «в достаточном объеме» имеются «запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов». «Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня», – говорится в сообщении. 9 января Magnum откроет 40 магазинов, 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской. Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата.
В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия
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У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.
«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.
В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана
В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.
В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
Токаев заявил Путину о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что очаги террористических атак в республике сохраняются, с ними будет продолжена решительная борьба.
«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с президентом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане. Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза республики.
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», – передает ТАСС.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Боевики обстреляли больницу в Алма-Ате
Вооруженные боевики ворвались в больницу №7 в микрорайоне Калкаман в Алма-Ате и потребовали, чтобы врачи оказали медицинскую помощь их раненым сообщникам.
По данным издания, преступники обстреляли третий этаж больницы, где расположена отделение реанимации. «В настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится сегодня вечером. В районе больницы несут службу военные», – говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Казахстан.
Известно, что сотрудники и пациенты больницы не пострадали. Вооруженные преступники покинули больницу, оставив там раненых сообщников. 7 января сотрудники казахстанских спецслужб забрали их из медучреждения.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Казачий атаман: Цветной революции в Казахстане не бывать
Депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал последние события в Казахстане, отметив, что протесты очень напоминают попытку проведения «цветной революции».
«После того, как в Казахстан прибыли миротворцы, ситуация стабилизировалась, прекратились погромы и грабежи. Но, вместе с тем, возмущают заявления некоторых руководителей западных стран, а также представителей руководства США о том, что не было необходимости направлять в Казахстан миротворцев», – цитируют его слова на сайте Всероссийского казачьего общества.
Он добавил, что у каждого нормального человека такой поворот событий вызывает недоумение: 18 сотрудников правоохранительных органов Казахстана уже погибли от рук террористов, одному из них отрезали голову. «Очень похоже на попытку проведения «цветной революции» с террористическим уклоном. А где и кем они готовятся, – всем известно», – уточнил атаман Всероссийского казачьего общества.
Долуда отметил, что сегодня уже больше не существует однополярного мира и попытка США удерживать мировой диктат и управлять судьбами суверенных стран – больше не осуществима.
Он также обратился к пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. «Почему бы госпоже Псаки не задать вопросы руководству США: правомерно ли вооруженные силы США оказались в Сирии? Каким документом регламентировано их пребывание в суверенной стране? По чьей просьбе они туда направлены? Насколько всем известно, руководство Республики Сирия их туда не приглушало. Как не было приглашения и в Афганистан, Ирак», – уточнил он.
Долуда подчеркнул, что прежде чем задавать подобные вопросы странам, вошедшим в Организацию договора о коллективной безопасности, задайте их в начале президенту Байдену и другим предшествующим руководителям собственной страны! «И дождитесь ответа. Ответ миротворческих сил ОДКБ будет незамедлительным. «Цветной революции» в Казахстане – не бывать», – резюмировал он.
В четверг Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно. Она добавила, что мировое сообщество будет «следить за любыми нарушениями прав человека», и призвала «миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы выполнять обязательства по соблюдению международно признанных прав человека для достижения мирного разрешения ситуации».
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане.
Позже в МИД России сообщили, что обстановка в Казахстане после массовых протестов постепенно меняется к лучшему.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
В Алма-Ате из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка
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В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка.
«У Айдоса Мельдыхана погибла четырехлетняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. По его словам, они ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто были еще двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9-го класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец. Он отметил, что детей в больницу отвез брат на подстреленной машине», – сообщается в Telegram-канале Orda.kz.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Беглый банкир Аблязов призвал Запад ввести санкции против властей Казахстана
Скрывающийся во Франции бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов сообщил, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом о введении санкций в отношении азиатской страны.
«Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана)», – передает ТАСС его слова со ссылкой на итальянскую газету «Коррьере делла сера».
При этом Аблязов назвал нынешние протесты в Казахстане спонтанными. По его версии, это народная революция, к которой не имеют отношения внешние силы. «Наша страна – не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила», – отметил он.
Ранее Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. По его словам, «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать». Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата».
Ранее СМИ сообщили, что один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной: номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в преодолении террористической угрозы. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в Казахстане
Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в казахстанской Алма-Ате, сообщили в МИД еврейского государства.
«Бен Коджиашвили, 22-летний израильтянин, был убит прошлой ночью в результате перестрелки в казахстанском городе Алма-Ата в ходе массовых беспорядков в стране», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что в последние годы молодой человек проживал в Казахстане. Ведомство добавило, что израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями, проживающими в Казахстане, и членами семьи в Израиле, и оказывает помощь в доставке тела для захоронения на родину.
Ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщила, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек
Более 5 тыс. человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане, сообщает пресс-служба президента страны.
«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. 9 января контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные были размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Тем временем минздрав Казахстана опроверг сообщение о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой.
В Казахстане задержали более 5 тыс. участников беспорядков
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 5 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
В МВД рассказали, что «задержано 5135 человек», начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. «При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», – сообщило ведомство.
И. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков «были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, у них были отобраны спецсредства и форменное обмундирование». Как рассказал Тургумбаев, «вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Они совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».
Участники беспорядков повредили и уничтожили свыше 400 машин (из них 346 – полицейских), разграбили свыше 100 крупных объектов торговли и банков. При этом «преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия».
Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком.
Кроме того, ТАСС сообщает, что в воскресенье снова возобновлен доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы. В настоящее время на улицах столицы, как и ранее, сохранятся спокойная обстановка, курсирует общественный транспорт.
«Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МВД.
Тургумбаев сообщил, что «на сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована», силами правопорядка «освобождены все ранее захваченные здания акиматов», восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
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