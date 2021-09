Стало известно об участии компании из США в тестировании «Умного голосования» Захарова сравнила Попова с Трампом после блокировки его Twitter В США назвали сферу, в которой Россия может стать союзником 9 сентября 2021, 14:57 Текст: Наталья Ануфриева

Россия может помочь США в денуклеаризации Северной Кореи и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для американского журнала National Interest. Бэндоу отмечает, что Северная Корея представляет собой «трудноразрешимую проблему» для Вашингтона и ее масштаб со временем будет увеличиваться, передает РИА «Новости». Кроме угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан. Обозреватель считает, что эта страна может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях. Однако для этого нужно, чтобы США предприняли какие-либо усилия для ослабления напряженности с Россией, несмотря на разногласия в других геополитических вопросах, например, по Украине или Сирии. Бэндоу указывает, что Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет около двухсот единиц техники. При этом, по мнению эксперта, для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий, и в этом их интересы совпадают. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой. Кроме того, пишет он, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча не состоялась. Возможным вариантом решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи – Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист. «Администрации Байдена следует начать серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу», – подытожил обозреватель. В июне США заявили о готовности разговаривать с КНДР по ядерной программе. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новым руководством США. Вместе с тем в мае Госдеп отказал КНДР в праве на ядерный статус. Президент США Джо Байден заявлял, что главный внешнеполитический приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова. Он также выражал готовность встретиться с Ким Чен Ыном.

МИД заявил о «причудливых» условиях США для переговоров на неделе ГА ООН 8 сентября 2021, 10:18

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вашингтон сформулировал причудливые условия для проведения двусторонних контактов делегаций на неделе высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Формат мероприятий на Генассамблее довольно причудлив: американские организаторы мероприятия сформулировали целую серию рекомендаций и условий проведения контактов двустороннего плана в ходе пребывания делегаций на сегменте высокого уровня. Программа министра в Нью-Йорке сейчас формируется, обсуждается, мы пока не готовы никакие комментарии по содержанию давать, это преждевременно», – сказал дипломат, передает ТАСС. Так Рябков ответил на вопрос, возможна ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях недели высокого уровня ГА ООН. Ранее стало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Так, 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября. Также 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами» 8 сентября 2021, 13:03

Фото: из личного архива

Текст: Елена Лексина

«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года. «Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?». «Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник. Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита». «В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий. Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.

Фото: ONT TV Channel/Youtube

Текст: Алина Назарова

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве. «Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости». При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ. «Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он. Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ. По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала». В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ «Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители». В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Олимпийский комитет КНДР отстранили до 2022 года 8 сентября 2021, 20:49 Текст: Алексей Дегтярев

Международный олимпийский комитет отстранил Национальный олимпийский комитет Северной Кореи до 2022 года, сообщил руководитель МОК Томас Бах. «Только КНДР не принимала участие в Играх [в Токио]. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации», – цитирует Баха РИА «Новости». Он добавил, что НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или проведение программ МОК во время отстранения. «Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов», – заключил глава МОК. Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:46

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое 7 сентября 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США увеличили импорт российской нефти 9 сентября 2021, 12:57

Фото: REUTERS/Adrees Latif

Текст: Евгения Шестак

США нарастили импорт нефти из России в результате срыва нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники. По данным агенства, в Мексиканском заливе все еще закрыты 77% добывающих мощностей, сокращение объема добываемой нефти составило 20,6 млн барр, передает РБК. По оценке Bloomberg, ураган «Ида» нанес больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой шторм за последние 13 лет. Это вынуждает американские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативу сырью из Мексиканского залива. В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума. Если до урагана эта марка была дешевле Brent на 1,95 доллара, то теперь только на 1,05 доллара. При этом с января по май 2021 года импорт российских нефтепродуктов в США вырос на 78% – до 6,7 млрд долларов. Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до 6,7 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром символически растут после снижения торговым днем ранее, в то время как эксперты оценивают скорость восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Напомним, ливни обрушились на северо-восток США в среду, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Не менее 45 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида». Президент США Джо Байден поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов. Байден продлил действие санкций за вмешательство в американские выборы 8 сентября 2021, 00:53

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год действие исполнительного указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов, сообщила пресс-служба Белого дома. «Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», – приводит текст заявления ТАСС. «Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», – утверждает Байден. В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы «создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства». «Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено», – считает Байден. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым Москве вмешательством в американский избирательный процесс. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Названы сроки поездки делегации России в США для обсуждения вопросов климата 7 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российская делегация под руководством советника президента по вопросам изменения климата Руслана Эдельгериева отправится в США осенью для устранения разногласий между странами в этой теме. «Мы договорились, что с ответным визитом к нему приедем нашей группой экспертов, специалистов, с ФОИВами в сентябре–октябре», – заявил Эдельгериев в интервью «России-24», передает ТАСС. Он проведет встречу со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. В начале июля источник сообщал, что планируется визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, график встреч пока формируется. КНДР решила провести военный парад 7 сентября 2021, 08:46 Текст: Дмитрий Зубарев

КНДР ведет подготовку к военному параду, который, вероятно, состоится в столице страны на этой неделе, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на собственные военные источники. Парад, посвященный очередной годовщине основания государства, которая отмечается 9 сентября, с большой степенью вероятности состоится в четверг. Не исключено, что мероприятие пройдет поздним вечером или ночью, передает ТАСС. Источники агентства Ренхап полагают, что на параде будет присутствовать лидер КНДР Ким Чен Ын, который в своей речи может озвучить некое послание Сеулу или Вашингтону. На регулярном брифинге для журналистов представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея полковник Ким Юн Нак подчеркнул, что «разведслужбы Южной Кореи и США, а также военные двух стран всегда пристально следят за подготовкой Севера к крупным мероприятиям, в том числе к военным парадам».



В октябре прошлого года власти КНДР провели в столице крупный парад, в ходе которого продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), а также другую продвинутую военную технику. Ранее КНДР продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) нового типа «Хвасон-15» на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины создания Корейской народной армии (КНА). Сообщения о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком 9 сентября 2021, 14:08

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Сообщения украинских СМИ о якобы подготовке нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам. «Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я – нет. Это фейк», – сказал источник РИА «Новости». Ранее интернет-издание «Страна.ua», попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатических кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону.