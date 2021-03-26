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НОВОСТЬ ЧАСА

Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию? Подробности...
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«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным Егор Комаров/РИА «Новости»
Возможность путешествовать для россиян по своей важности находится сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы. Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав перспективы заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. Куда и за чем туристы едут в России, и какой прием им готовят в на месте? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» — удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией - главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это - помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Немцы устали от некомпетентной власти

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
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Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

    «Какая пресс-конференция?» — удивленно переспросил Байден    26 марта 2021, 08:50
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией - главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это - помутнение рассудка или хитрый ход?

    В цифрах пресс-конференция впечатляет. Она продлилась один час две минуты, вместила в себя десять вопросов и задержалась более чем на два месяца, поставив тем самым рекорд на промежутке более чем в 100 лет.

    Впечатление было бы не полным, если не упомянуть того, что за несколько часов до этой долгожданной пресс-конференции журналисты трижды переспросили Байдена, как он к ней готовится. «Какая пресс-конференция?» - удивленно переспросил президент США. 

    На фоне всего этого (и всего того, что говорили о здоровье Байдена ранее) как анекдот прозвучал ответ на вопрос, от которого вполне можно было уклониться: планирует ли он переизбираться в 2024 году? «Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», - отрезал господин президент. 

    Но еще более парадоксальным показался ответ на другой вопрос, уже по-настоящему важный - о главном приоритете Белого дома во внешней политике. В «Что? Где? Когда?» такой вопрос взяли бы вряд ли, ведь догадаться невозможно: главный приоритет США - проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.

    Как известно, тем же утром КНДР осуществила первый за год испытательный пуск баллистических ракет. Два новых образца, якобы способных переносить боеголовку весом до 2,5 тонн, рухнули где-то в Японском море, но эксклюзивную экономическую зону Страны восходящего солнца не задели.

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    Произошедшее, конечно, нарушает резолюцию Совбеза ООН о северокорейской ядерной программе, но нельзя сказать, что особенно сильно шокирует. Все привыкли и знают, что такой экономической модели «режим чучхе» придерживается уже насколько десятилетий: сперва напомнить о себе очередными испытаниями грозного оружия, потом обменять отказ от испытаний на продовольствие и мазут, а некоторое время спустя «повторится всё, как встарь».

    Байдена в такой ситуации легко понять чисто по-человечески. В политическом мейнстриме обсуждают структурные проблемы Вашингтона в контактах с Москвой, Пекином и Берлином. Но отношения с Россией повисли «на тонком нерве», попытка свернуть «торговую войну» с Китаем вылилась в отвратительную свару, надежды на быстрое восстановление взаимопонимания с Германией ради «политического единства Запада» тоже не оправдались.

    То есть провалы, провалы, провалы. Но тут маршал Ким запускает очередную ракету - о, эврика, вот же он, наш главный внешнеполитический приоритет, пусть даже многие американцы таким приоритетам искренне удивятся.

    Речь, тем не менее, не идет о том, что президент США «окончательно выжил из ума» или что-то в этом духе. Наоборот, он выкрутился.

    Северокорейская ядерная и ракетная угрозы в Вашингтоне что-то вроде вечной ценности - к ним относятся предельно серьезно и всегда так относились. В таком отношении американцы не одиноки. В РФ и КНР эксперименты КНДР комментируют более сдержанно, но все-таки недовольны - и очагом нестабильности вблизи собственных границ, и распространением ядерного оружия за пределами официального «ядерного клуба».

    Не стоит забывать, что та самая резолюция Совбеза и санкции, наложенные Северную Корею, были бы невозможны без принципиального согласия на них со стороны Москвы и Пекина (единственного, как считается, союзника Пхеньяна). При этом и мы, и китайцы прекрасно осознавали, что отыграть ситуацию назад без одобрения предельно враждебного к КНДР Вашингтона будет нельзя - вместе в ним санкции принимали, вместе с ним должны их снимать.

    Другими словами, для трех великих держав корейское направление для сотрудничества - альтернатива дальнейшей эскалации в условиях, когда никто не хочет (да и не может) уступить. И получается, что Байден скорее проявил дипломатическую мудрость, чем родил очередной «байденизм».  

    Его высказывания о Китае, прозвучавшие в тот же день, тоже похожи на прощупывание почвы для возможной «перезагрузки». Острая форма соперничества между США и КНР сейчас неизбежна - так сложились обстоятельства, но Байден отозвался о китайском лидере Си Цзиньпине  как о «прямолинейном и очень умном парне», с которым он («по некоторым подсчетам») провел больше времени вместе, чем другие мировые лидеры.

    Возможно, это действительно так: в администрации Барака Обамы Байден занимался китайским направлением и, как считают журналисты в Азии, был чуть ли не в приятельских отношениях с Си и частью его окружения. С тех пор многое изменилось - после трамповской четырехлетки между двумя странами искры летят, но напомнить о былых годах личного взаимопонимания - это явно примиряющий жест.

    Что же касается России, сейчас о ней в Вашингтоне говорят или плохо, или ничего, а на этот раз было ничего. Байден лишь однажды упомянул Владимира Путина, сравнив с ним Си как лидера «без демократической косточки».  С учетом, какую лексику президент США применял совсем недавно, это тоже прогресс и попытка уйти от обострения.

    В общем, вдруг выставить Кима крайним и назначить его «главным приоритетом» не так глупо, как кажется, в условиях отсутствия положительных тенденций на других участках внешнеполитического фронта. Это был ответ не от «старого дряхлого Джо», как изгаляется над ним в блогах республиканский актив, а того Байдена, который отдал международной дипломатии почти полвека своей жизни.

    Его «пойду на второй срок» звучит уже не только как неоправданный оптимизм, но и как декларация - я наконец-то дорвался до статуса первого лица, я тут всерьез и надолго, будете иметь дело именно со мной. Очевидно, он действительно так считает.

    Имеются ли для этого основания (т.е. позволит ли здоровье), уже другой вопрос, но в условиях, когда любой шаг грозит сделать сложную ситуацию еще более сложной и опасной, как-то вдруг переключить все внимание на «анфан террибля» мировой политики - маршала Ким Чен Ына это почти миротворчество.

    Если уж Байдену с его ограниченными силами, дипломатическим прошлым и горячим желанием править нужно хоть чем-нибудь заняться, пускай, действительно, занимается КНДР - остальным странам с того и вреда меньше, и покоя больше. Наконец-то Северная Корея - дерзкий сосед и «чемодан без ручки» - пригодилась нам по-настоящему. 


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