Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, и скучает по Дональду Трампу.

На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году, поскольку он еще не организовал кампанию по переизбранию, как это сделал Дональд Трамп, Байден заявил, что скучает по Трампу. «О, мой Бог, я скучаю по нему», – сказал он.

«Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», – уточнил Байден на своей первой пресс-конференции , передает РИА «Новости».

Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи.