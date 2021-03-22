Трамп заявил, что пожелал Байдену удачи

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи.

«Главным образом я пожелал ему удачи», – заявил Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe. Он отметил, что письмо состоит из нескольких страниц. «Оно (было написано – прим ВЗГЛЯД.) от всего сердца, потому что мне хочется, чтобы он добился успеха», – добавил бывший американский лидер. При этом Трамп отказался раскрывать содержание письма, передает РИА «Новости».

Ранее Байден сообщил, что получил «великодушное» письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.

В понедельник Трамп прокомментировал падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», – заявил Трамп.

Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.