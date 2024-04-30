Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
В России определены категории граждан, которые могут оплачивать ЖКХ без комиссии
В России определены категории граждан, которые могут оплачивать ЖКХ без комиссии банков
Российские власти утвердили категории граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, взимающейся отдельными банками.
На сайте правительства указано, что в эту категорию вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Напомним, президент Владимир Путин в декабре сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников.