Путин сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для льготников и пенсионеров

Путин сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников

Tекст: Антон Антонов

Путин напомнил, что «сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ». Он отметил, что говорил о соответствующем решении «в отношении пенсионеров». «На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан», – приводит его слова ТАСС.

Как пояснил Путин, «исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники». Однако, указал он, не все пенсионеры являются таковыми. «Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», – заявил президент.

Он сообщил, что кабмин «после этого принял решение распространить это решение на всех пенсионеров». Как отметил Путин, «польза от этих прямых линий очевидна». Он назвал свою оговорку «хорошей».

Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Ведущий Павел Зарубин спросил у него: «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – ответил Путин.