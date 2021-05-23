Госдеп отказал КНДР в праве на ядерный статус

Вашингтон не должен принимать ядерный статус Пхеньяна, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью.

«Мы не принимаем и не должны [принимать ядерный статус КНДР], но давайте быть честными: это трудная проблема. Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. [Ядерная] программа стала более опасной и получила большее развитие», – заявил Блинкен в беседе с ABC, передает ТАСС.

По его словам, все прежние подходы администраций разных американских президентов не сработали.

«Мы проводим активный обзор, рассматриваем, что делали предыдущие администрации. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией», – указал он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что главный внешнеполитический приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова. Он также выражал готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.