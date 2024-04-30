Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Главе гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву вменили растрату 22 млн рублей
Задержанному главе гордумы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву инкриминируют растрату 22 млн рублей, об этом он сообщил сам в зале суда.
Лавричев сообщил, что ему вменяют растрату 22 млн рублей при закупке медицинского оборудования для маммографии, передает ТАСС.
Он добавил, что его «в этом не убедили», но «следствие и суд разберутся».
Эти заявления председатель гордумы Нижнего Новгорода сделал в ходе заседания суда, куда поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.
В понедельник сообщалось, что Лавричева задержали по делу о присвоении или растрате.