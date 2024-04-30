Главе гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву вменили растрату 22 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Лавричев сообщил, что ему вменяют растрату 22 млн рублей при закупке медицинского оборудования для маммографии, передает ТАСС.

Он добавил, что его «в этом не убедили», но «следствие и суд разберутся».

Эти заявления председатель гордумы Нижнего Новгорода сделал в ходе заседания суда, куда поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

В понедельник сообщалось, что Лавричева задержали по делу о присвоении или растрате.