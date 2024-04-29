29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева задержали по делу о присвоении
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан в рамках уголовного дела по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время с ним ведутся следственные действия, сообщает ТАСС.
Источник агентства рассказал, что меру пресечения Лавричеву изберет суд в Нижнем Новгороде.
Олег Лавричев родился 31 декабря 1962 года в городе Николаеве (Украинская ССР). В 2010 году был избран депутатом Арзамасской городской думы V созыва. В 2014 году стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. С 2016 по 2020 год возглавлял в ЗСНО комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.
С 2020 года по настоящее время являлся председателем гордумы Нижнего Новгорода VII созыва.