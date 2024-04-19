Блинкен отказался комментировать ракетный удар Израиля по Ирану

Блинкен отказался комментировать сообщения о ракетном ударе Израиля по Ирану

Tекст: Дарья Григоренко

Блинкен, комментируя сообщения о сбитых над иранской провинцией Исфахан беспилотниках, отметил, что не станет ничего говорить по этому вопросу. Он подчеркнул, что США не участвуют ни в каких наступательных операциях, передает ТАСС.

Тем временем страны G7 объявили о своей работе над лишением радикального палестинского движения ХАМАС возможности получать финансирование из внешних источников. В заявлении глав МИД «семерки» по ситуации на Ближнем Востоке говорится, что G7 работает в том числе путем введения санкций и реализации иных мер с целью лишить ХАМАС возможности получать денежные средства из внешних источников для совершения своих злодеяний.

Ранее политолог Саймон Ципис сказал газете ВЗГЛЯД, что ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики.

В пятницу СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».