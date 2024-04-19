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В Иране опровергли ракетные удары по территории страны
Tasnim заявило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано
Иранские агентства заявляют, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, средства ПВО сбили три беспилотника в небе над Исфаханом.
Об этом заявили Tasnim и IRNA, передает ТАСС.
Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает РИА «Новости».
Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе», сообщило иранское государственное телевидение. Иранские власти также сообщили, что нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».